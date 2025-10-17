Madrugada de asombro en Tenerife: “visitante cósmico” y terremoto sentido

La de ayer fue una madrugada difícil de olvidar para no pocos vecinos de Tenerife pese a que, felizmente, no se registraron ni daños materiales ni, desde luego, personales. Pero no todas las noches te despierta primero la incursión de un bólido en la atmósfera terrestre por estos lares, ni horas después se siente un terremoto cuyo epicentro fue localizado entre Tenerife y Gran Canaria.
La relación cronológica de los hechos que nos ocupan empieza minutos antes de las tres de la mañana, cuando un objeto que había entrado en la atmósfera terrestre pudo ser observado en llamas desde distintos lugares del Archipiélago como por ejemplo las islas de Tenerife y Gran Canaria, para asombro de quienes observaron tan inusual hecho por la nitidez de las imágenes, que mostraron sobre el cielo del Archipiélago cómo el bólido en cuestión se desintegraba a ojos vista ante la estupefacción general.
Para mayor confusión inicial, los testigos aseguran que no solo vieron semejantes destellos nocturnos sino que también escucharon una suerte de ruidos similares a explosiones que algunos hasta confundieron con truenos, a lo que ayudó sin duda que coincidiera con que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertase ayer mismo de posibles lluvias en distintos puntos de Canarias, e incluso elevase un aviso amarillo por dichas precipitaciones en La Palma, La Gomera y El Hierro, lo que a su vez ha motivado que el Gobierno autonómico declarase una prealerta a este respecto.
Basura espacial
Sobre el origen de dicho bólido, tal y como informó anoche Efe, ha resultado ser un satélite chino, el XYJ-7, que fue puesto en órbita en 2020 y que finalmente ha sido identificado desde el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE), un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en trabajo anunciado por uno de sus expertos, el profesor Josep Trigo, y con el que cooperó para ello el investigador Marco Langbroek, de la Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos).
Lo que no constan son los motivos para su ‘caída’ hacia la superficie terrestre.
Sobre las (2:57) de esta madrugada conseguí capturar este momento en Patalavaca municipio de Mogán SW de GC ☄️. @VickyPalmaMeteo @CedresEdgar @TiempoRTVC @Adricor_fer @victorioperezm @AGMCan @tenerife_meteo @hidai_meteoGC @AEMET_Canarias @RAM_meteo @MeteoredES pic.twitter.com/QIIUeEymM0— MeteoSW⛈️ (@MeteoSW) October 16, 2025
Enmedio
En cuanto al terremoto, vecinos de al menos dos municipios tinerfeños lo sintieron cuando tuvo lugar segundos después de las cinco y media de la madrugada.
Así se recoge en la página oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN), donde además se informa de que el seísmo tuvo una magnitud de 2,9 y que su localización no es nueva en tal sentido, por cuanto se trata de la zona donde se encuentra el llamado volcán de Enmedio, que ya diera un susto morrocotudo a miles y miles de tinerfeños por un movimiento telúrico de mucha mayor intensidad acaecido en 1989.
Aquella vez, el terremoto fue sentido por vecinos de toda la costa este tinerfeña, con especial incidencia en municipios como Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Güímar, Arico, etc. Sobre lo acaecido ayer, los avisos registrados en la web del IGN son de vecinos y/o vecinas de tres poblaciones isleñas: El Escobonal (Güímar), Los Abriguitos (Arico) y el propio Güímar.
Por supuesto, no constan daños de tipo alguno más allá de que, como le pasó a algún vecino y así lo constató este periódico, lo sintiese con la suficiente fuerza como para despertarse de inmediato: “¡Me puso en planta rápido!”, comentó.
La red sísmica de Involcan registró las ondas provocadas por el meteoro
No es un secreto que hay sectores de la ciencia canaria que vienen en un buen momento, y sirve como ejemplo el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), cuyo sistema de detección sismográfica no solo registra los continuos movimientos sísmicos inherentes a una tierra volcánica como la nuestra sino que incluso es capaz de advertir las ondas de lo que sus especialistas denominaron ayer como “visitante cósmico”.
La explicación radica en que “la señal sísmica capturada por la Red Sísmica Canaria se compone de decenas de ondas de choque distintas, cada una relacionada con un fragmento, registradas a lo largo de varios minutos. Múltiples vídeos publicados en redes sociales confirman este proceso, mostrando claramente la fragmentación y la dispersión de los trozos del bólido”.
Además, detallan que “teniendo en cuenta el tiempo de llegada de las ondas acústicas, la localización más probable de este bólido se sitúa justo por encima de Tenerife”, si bien “la señal sísmica relacionada con el bólido es claramente visible en casi todas las islas del Archipiélago”, añaden.