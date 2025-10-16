El Gobierno activa la prealerta por lluvias en Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por lluvias en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro a partir de las 00.00 horas de este viernes, 17 de octubre.
La medida se adopta en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), tras analizar la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes oficiales.
Según los datos disponibles, se esperan precipitaciones débiles o localmente moderadas, que podrían ser puntualmente fuertes y en forma de chubascos, especialmente en las medianías de las tres islas.
En el caso de La Palma, las lluvias podrían llegar a ser persistentes durante algunas horas, sin descartar la aparición de tormentas ocasionales.
El Ejecutivo autonómico recomienda a la población mantener la precaución y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia ante posibles episodios de lluvias intensas o localizadas.