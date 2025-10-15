Edgar Cedrés, meteorólogo de RTVC, alerta: llegan chubascos fuertes y tormentas a Canarias en las próximas horas

El meteorólogo de Radio Televisión Canaria (RTVC), Edgar Cedrés, ha informado de la llegada de un frente atlántico que afectará a Canarias a partir de este jueves. Según detalló, “mañana nos visitará un primer frente que dejará algo de lluvia débil en las islas más occidentales”.
Sin embargo, advirtió que la mayor inestabilidad se espera el viernes, jornada en la que podrían producirse chubascos localmente fuertes y tormentas, especialmente en el norte, oeste y cumbres de las islas más altas.
El experto señaló que este jueves, 16 de octubre, se presenta como un día inestable, sobre todo en las islas occidentales, donde se esperan lluvias moderadas, primero por el oeste y luego por el este.
En el resto del Archipiélago, la jornada estará marcada por nubosidad alta y temperaturas sin grandes variaciones.
También indicó que en La Palma o en las cumbres de Tenerife podrían registrarse rachas puntuales de viento, con predominio del noroeste flojo en la provincia occidental y de componente norte flojo en la oriental.
En el mar, se prevé fuerte marejada en la vertiente norte, con olas de hasta dos metros, y marejada moderada en el sur.
Dónde afectarán más las lluvias
Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves cielos nubosos con predominio de nubosidad alta y media y probables lluvias débiles, que podrían ser moderadas o persistentes en algunos puntos de La Palma y las cumbres de Tenerife.
Las temperaturas máximas se mantendrán estables y las mínimas podrían registrar un ligero ascenso.
El viento será en general flojo, con régimen de brisas en costas y componente oeste moderado en cumbres, mientras que el estado del mar estará marcado por marejadilla y mar de fondo del noroeste, con olas cercanas a un metro.
El tiempo por islas
- Tenerife: Cielos nubosos con lluvias débiles o localmente moderadas en las horas centrales. Temperaturas sin cambios importantes. Viento flojo y moderado del noroeste en cumbres.
- La Palma: Nuboso, con lluvias débiles a moderadas que podrían ser persistentes. Máximas en ligero ascenso. Viento flojo y brisas en costas.
- La Gomera: Nuboso con posibles lluvias débiles o moderadas. Viento flojo del suroeste y moderado en cumbres.
- El Hierro: Nuboso, con probabilidad de lluvia débil a moderada en forma de chubascos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo del suroeste y moderado del oeste en cumbres.
- Gran Canaria: Nuboso con baja probabilidad de lluvia débil, más probable en la vertiente norte. Viento flojo con brisas en costas y moderado del noroeste en cumbres.
- Fuerteventura y Lanzarote: Nubosidad alta durante la mañana, aumentando por la tarde con posibles lluvias débiles. Temperaturas sin cambios y viento flojo de componente norte.