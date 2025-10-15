La Aemet pone fecha a la llegada de las lluvias a Canarias: pueden ser importantes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión del tiempo en Canarias, adelantando la posibilidad de la llegada de lluvias a las Islas.
Pese a que se esperaba que las mismas podrían llegar el fin de semana, estas podrían adelantarse, llegando a ser, incluso, importantes.
Mañána jueves las precipitaciones podrían hacer acto de presencia en las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, para, posteriormente, alcanzar el resto del Archipiélago, con especial atención a La Palma.
Las lluvias serían generalizadas el sábado, especialmente en zonas centrales y sur de Tenerife para continuar, excepto en Lanzarote, durante el domingo.
Hoy, sin lluvias… en principio
La previsión del tiempo en Canarias para hoy indica que habrá abundante nubosidad alta con intervalos de bajas en el norte y sureste de la isla, tendiendo a nubosidad de evolución tras el mediodía y sin descartar alguna precipitación débil y aislada a últimas horas, especialmente en el noreste y vertientes orientadas al este, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo con predominio del régimen de brisas.
En Gran Canaria habrá abundante nubosidad alta con algunos intervalos de bajas en el norte y sureste de la isla, y probable nubosidad de evolución a partir de la tarde en zonas de interior y vertiente sureste donde no se descarta alguna precipitación débil y aislada.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá predominio de cielo con abundante nubosidad alta con algunos intervalos de bajas durante la madrugada.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 21ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará flojo del nordeste acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, viento flojo a moderado del suroeste.