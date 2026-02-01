La Laguna Tenerife se impone al Kosner Baskonia (89-85) en otro partidazo

La Laguna Tenerife se impuso al Kosner Baskonia por 89-85 en un duelo tan duro como divertido de ver para el espectador.
Los de Vidorreta lograron una diferencia importante en la primera mitad, pero los vascos lograron acercarse peligrosamente en el marcador. Cuando eso ocurrió, una vez más, a pareció Huertas (23 puntos).
La Laguna Tenerife supo recomponerse a la llamativa diferencia de tiros libres lanzada por uno y otro equipo durante buena parte de la segunda mitad, aunque, al final, también en esto se igualaron las cosas.
Gran arranque de La Laguna Tenerife (8-2) par dejar claro que el equipo iba a volver a ser el de siempre.
EL equipo jugaba como un bloque, con mucho acierto en ataque, logrando rebotear en ataque y defendiendo bien a un equipazo.
Al fnal de esta manga el marcador reflejaba un 24-16.
En menos de 12 minutos La Laguna Tenerife había anotado 37 tantos (37-21) ante un desbordado Baskonia.
Pese a que los vitorianos lograron mejorar, la realidad es que el Canarias se mostraba superior. Cuando peor lo pasaba Baskonia, Spagnolo emergió como una referencia para los visitantes para llegar al descanso con 50-35.
La Laguna Tenerife se recompone
Sorprendió Baskonia con un parcial rápido (53-43) para comenzar a rebajar diferencias durante los primeros cinco minutos (60-52).
Fue el cuarto menos bueno hasta el momento de La Laguna Tenerife (62-56) pero la figura de Marcelinh Huertas permitió cerrar la manga con (66-58).
Los últimos 14 puntos del Baskonia hacían sido desde el tiro libre.
El partido estaba muy trabado, porque se habóa vuelto muy físico (69-62) pero Marcelinho, Y Fran Guerra con una asistencia mantuvieron las distancias (75-62).
Cuando más se acercó Baskonia, los de Vidorreta tuvieron la capacidad de, en medio del desconcierto generalizado con los árbitros, cerrar el duelo con un gran 89-85.