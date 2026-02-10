Pillan al ‘ladrón de las azoteas’ en Santa Cruz de Tenerife: se descolgaba por los edificios para robar en más de 20 viviendas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el centro de Santa Cruz de Tenerife a un hombre acusado de cometer más de veinte robos con fuerza en viviendas en apenas mes y medio. La actividad delictiva había generado una notable alarma social entre los vecinos de la capital tinerfeña.
La investigación se inició tras detectarse varios asaltos con un mismo modus operandi, lo que permitió a los agentes centrar las pesquisas en un único autor.
Accedía a las viviendas descolgándose desde las azoteas
Según la investigación policial, el detenido accedía a las azoteas de los edificios y, desde allí, se descolgaba hasta áticos, terrazas y balcones, especialmente en viviendas más expuestas. Una vez en el exterior del domicilio, aprovechaba puertas o ventanas abiertas para entrar sin forzar cerraduras.
Ya en el interior, realizaba una inspección minuciosa en busca de objetos de valor y fácil transporte, como joyas, teléfonos móviles, televisiones, videoconsolas y videojuegos, entre otros enseres.
Para evitar ser reconocido, actuaba siempre con gorra y distintas prendas de vestir, dificultando así su identificación tanto por cámaras de seguridad como por posibles moradores que pudieran sorprenderlo durante los robos.
Localizado y detenido con objetos robados
Las pesquisas permitieron la plena identificación del sospechoso, al que se le atribuyen más de veinte robos con fuerza en viviendas cometidos en un corto periodo de tiempo.
En el momento de su detención, los agentes localizaron entre sus pertenencias efectos procedentes de los últimos robos, como una mochila, un reloj y varias tarjetas bancarias a nombre de terceros, lo que permitió esclarecer nuevos hechos delictivos tras el reconocimiento de los objetos por parte de sus propietarios.
Durante la investigación también se recuperaron teléfonos móviles, una televisión y varios relojes, entre otros efectos sustraídos.
Ingreso inmediato en prisión
El conjunto de pruebas recabadas fue determinante para que la autoridad judicial decretara el ingreso inmediato en prisión del detenido, al considerarse acreditada su participación continuada en los robos investigados.
Desde la Policía Nacional destacan que esta actuación refuerza la seguridad ciudadana y la protección de los vecinos frente a delitos que afectan directamente al ámbito domiciliario, uno de los que mayor sensación de inseguridad genera.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
La Policía recuerda que la ciudadanía puede colaborar de forma anónima aportando información sobre posibles actividades delictivas a través del apartado Colabora de su página web oficial, donde los datos son tratados de manera confidencial por los especialistas del cuerpo.