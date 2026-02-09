Caen los "especialistas" del robo en Los Cristianos: uno de ellos asaltó siete veces el mismo hotel

La seguridad en el sur de Tenerife respira aliviada. Agentes de la Policía Nacional han logrado detener a dos individuos como presuntos autores de un importante robo en Los Cristianos, cometido en un restaurante de la zona el pasado 30 de diciembre. Los delincuentes, que actuaban de forma coordinada, lograron hacerse con un botín de 1.050 euros tras forzar una de las ventanas del establecimiento.
Sin embargo, lo que parecía un asalto aislado escondía una actividad delictiva frenética. La investigación policial ha permitido descubrir que uno de los arrestados es un auténtico “especialista” en asaltos complejos, habiendo protagonizado una oleada de delitos en todo el municipio de Arona.
El “ladrón escalador” del sur de Tenerife
La pericia de los investigadores fue clave para vincular a uno de los detenidos con otro robo en Los Cristianos perpetrado en un segundo restaurante. En esa ocasión, el delincuente demostró su agilidad al escalar un muro de tres metros de altura para acceder al local, donde sustrajo otros 544 euros en efectivo.
Pero su objetivo principal no eran solo los restaurantes. Según detalla la nota de la Policía Nacional, este individuo es el presunto autor de siete robos con fuerza cometidos dentro de un hotel de la zona durante noviembre. Su modus operandi consistía en acceder al complejo a distintas horas de la noche para saquear bebidas alcohólicas de alta gama y dispositivos móviles.
Arona: Plan de Comercio Seguro
La detención se ha producido en el marco del Plan de Comercio Seguro que la Policía Nacional mantiene activo en Arona. Este dispositivo busca dar una respuesta rápida ante conductas reincidentes que afectan a la economía local. El detenido principal no solo robaba en hoteles y restaurantes, sino que también frecuentaba supermercados para sustraer productos textiles y alcohol destinados al mercado negro.
Tras ser puestos a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado el ingreso en prisión provisional para ambos individuos, poniendo fin a una pesadilla que mantenía en alerta a los comerciantes de la costa tinerfeña.
¿Dónde ocurrió el robo en Los Cristianos? El asalto principal tuvo lugar en un restaurante ubicado en el núcleo turístico de Los Cristianos, en el municipio de Arona.
¿Cómo entraron los ladrones al hotel? Uno de los detenidos aprovechaba la noche para entrar de forma reiterada, llegando a cometer hasta siete robos en el mismo establecimiento.
¿Cuál es la situación actual de los detenidos? Ambos se encuentran en prisión provisional por orden judicial tras demostrarse su implicación en múltiples delitos con fuerza y hurtos.