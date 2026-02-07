cultura

Maquinaria Band pone el ritmo a Tito’s Bodeguita, en Puerto de la Cruz

La popular orquesta protagoniza este sábado una nueva entrega de la 'Fiesta Ochentera' en el local ubicado en Puerto de la Cruz
Maquinaria Band recala esta noche en Tito’s Bodeguita. / DA
La orquesta Maquinaria Band será este sábado (20.00 horas) la protagonista de la Fiesta Ochentera en Tito’s Bodeguita, en Puerto de la Cruz.

La velada contará además con la actuación de Luis de León, dj e impulsor de la propuesta musical, que esta ocasión tendrá un aliciente especial carnavalero.

Con su característico espectáculo lleno de energía, la Maquinaria Band ofrecerá un recorrido musical por el repertorio que le ha mantenido durante décadas como una de las orquestas más queridas y reclamadas de Canarias, combinando grandes éxitos con su sello propio y una puesta en escena dinámica y participativa.

La Fiesta Ochentera se ha convertido en un referente del ocio nocturno en el norte de la Isla.

