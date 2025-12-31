Tenerife se prepara para empezar 2026 con fiesta y mucha música

Celebrar la entrada del año sin vaciar la cartera por el camino sigue siendo posible. Los elevados precios del ocio nocturno en la noche del día 31 o las ganas de disfrutar de una fiesta popular llevan a muchos y muchas a salir a la calle, donde plazas y lugares emblemáticos de distintos municipios de la Isla se vestirán de gala esta noche para dar la bienvenida a 2026.
En el área metropolitana, Santa Cruz celebrará el retorno de las campanadas de RTVE a la capital. Una hora después de dar la bienvenida al Año Nuevo desde Madrid, La 1 conectará en todo el país con la plaza de La Candelaria, donde los artistas Nia, ganadora de Operación Triunfo 2020, y St. Pedro, finalista del Benidorm Fest 2024, serán los encargados de presentar las campanadas.
Tras las uvas, la música y la animación continuarán con un programa musical que incluirá las actuaciones de los propios presentadores y de los artistas Mel Ömana y Almacor. También tendrán un papel destacado las orquestas canarias Maracaibo, Acapulco, Generasión y Revelación, que ofrecerán un recorrido por los ritmos latinos más conocidos y populares, configurando una verbena que se prolongará hasta la madrugada.
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se recuerda que el evento contará con un dispositivo especial de seguridad y coordinación de los servicios municipales, con el objetivo de “garantizar el normal desarrollo de una de las noches más concurridas y esperadas del año”. Además, la línea 1 del tranvía permanecerá operativa entre la noche y la madrugada de Año Nuevo, con frecuencias de entre 15 y 20 minutos.
La Laguna tampoco se queda fuera de la celebración. Tras el fin de año infantil celebrado ayer, la plaza del Cristo volverá a llenarse de confeti y cotillones con una gran fiesta conducida por el periodista y presentador Alexis Hernández. El evento contará con las actuaciones de la Orquesta La Sabrosa, El Morocho y su orquesta, Pepe Benavente, y la Orquesta Los Kadetes, prolongándose hasta la madrugada del jueves. También habrá fiestas en Tejina, Valle de Guerra, San Matías y La Cuesta hasta altas horas de la noche.
Despedir el año bailando en el Sur
Habrá juerga en casi todos los puntos de la Isla. Desde el Ayuntamiento de Candelaria se invita a vecinos, vecinas y visitantes a acudir al recinto situado junto al Consistorio a partir de las 23.00 horas. La noche contará con las actuaciones de las orquestas Tenerife, La Sabrosa, Wamampy y Tony del Ciel para despedir el año.
Más al sur, Granadilla de Abona despedirá 2025 con dos grandes celebraciones de Fin de Año. En El Médano, la fiesta comenzará a partir de las 22.00 horas, con una amplia programación musical que incluirá a las orquestas Grupo Paraíso, Atlantic, Sensación Gomera y Tropin, además de una sesión de DJ Plasencia, garantizando un ambiente festivo hasta la llegada del nuevo año.
Por su parte, Los Abrigos también celebrará la Nochevieja con música y animación, con las actuaciones de DJ Fabrizio Salgado y Fernandito El Fernan. Con el objetivo de facilitar la participación y reforzar la seguridad, el Ayuntamiento ha previsto un servicio especial de transporte público gratuito que operará durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, conectando los distintos núcleos del municipio.
La plaza del Pescador, en Los Cristianos, vibrará al ritmo de la animación musical desde las 22.00 horas hasta las 05.30. En Adeje, la entrada del año estará amenizada por el grupo Toke Latino, la Orquesta Sensación Gomera, DJ David Pérez y la Orquesta Maquinaria Band.
Animaciones en el Norte
Los ritmos latinos también despedirán el año en Puerto de la Cruz. La plaza del Charco acogerá las primeras actuaciones a partir de las 22.00 horas, en una celebración que se prolongará hasta las 06.00 de la mañana, con Estrellas de Buena Vista y Más, Sergio Aranda (ex-Ráfaga), la orquesta Swing Latino y el cierre a cargo de DJ Dani Méndez.
Desde el Ayuntamiento de Icod de los Vinos esperan arrancar el año “bailando, sonriendo y compartiendo”, con las actuaciones de la Orquesta Sabrosa, Los Teymar, DJ Adam Lorr y DJ Fabrizio Salgado. La fiesta pública comenzará en la Ciudad del Drago tras las uvas, a las 00.30 horas, en la plaza Andrés de Lorenzo Cáceres.
Algunos municipios han querido poner el foco en los más jóvenes, con fiestas previas a las campanadas. En Los Realejos se celebró ayer el Fin de Año Infantil en la plaza de San Agustín, con las tradicionales “pastillitas de chocolate” para simular las campanadas en familia. Una iniciativa similar se desarrolló en Buenavista del Norte, donde una fiesta familiar reunió ayer a unas 1.000 personas en la plaza de los Remedios en una celebración dirigida a familias con niños, niñas y adolescentes.
Así, con permiso de la borrasca Francis, que previsiblemente dejará precipitaciones en varios puntos de la Isla a partir de mañana, quienes aún no tengan planes para celebrar la llegada de 2026 cuentan con opciones de sobra para comenzar el año con una buena fiesta.