Pepe Benavente pondrá ritmo al Año Nuevo en La Laguna: todas las orquestas para recibir el 2026

San Cristóbal de La Laguna recibirá 2026 con una amplia programación festiva que se desarrollará principalmente en la plaza del Cristo, reconvertida en la Plaza de la Navidad, donde actuarán cuatro grandes orquestas hasta la madrugada.
La celebración se extenderá también a los núcleos de Tejina, Valle de Guerra, San Matías y La Cuesta.
Fin de año infantil
El programa comenzará este martes, 30 de diciembre, con un fin de año infantil a partir de las 18:00 horas en el recinto de la plaza del Cristo.
La jornada incluirá atracciones hinchables, cotillón y campanadas con uvigolosinas, que estarán amenizadas por el cantante Arodi Llanos.
Además, se contará con la actuación de la SuperAbuela, con un espectáculo que combina juegos, música, danza y movimiento, artes gráficas y escénicas y contenidos audiovisuales.
Pepe Benavente, entre las orquestas para dar la bienvenida a 2026
Ya el miércoles, 31 de diciembre, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna invita a celebrar la llegada del nuevo año desde las 22:30 horas, con una gran fiesta que será conducida por el periodista y presentador Alexis Hernández.
El escenario principal acogerá las actuaciones de la Orquesta La Sabrosa, El Morocho y su orquesta, Pepe Benavente y su orquesta y la Orquesta Los Kadetes, con música hasta la madrugada del jueves.
Más música en los barrios y pueblos de La Laguna
Además del acto central en la plaza del Cristo, otros barrios y pueblos del municipio contarán con celebraciones propias.
En la plaza del Tranvía de La Cuesta, organizada por la Comisión de Fiestas La Paz y Unión junto a la Concejalía de Fiestas, actuarán la Orquesta Sonora Olimpia y el Grupo Relieve a partir de las 23:30 horas.
En la plaza de Valle de Guerra, la bienvenida a 2026 estará amenizada por Columbia, Dorada Band y Kevin Ramos, desde las 00:30 horas del jueves.
A esa misma hora comenzará la fiesta de fin de año en Tejina, con la actuación de la orquesta Banda Loca y los DJ Winner y Jesús Rodríguez.
Por su parte, en la plaza Domingo Cubas de San Matías, desde las 23:00 horas, actuarán David Pérez, Grupo P&D, Grupo Nueva Latina y DJ Pacheco, en un evento organizado por la Asociación Vecinal La Montaña con la colaboración de la Asociación Cultural Virgen de Guadalupe y la Concejalía de Fiestas.
La San Silvestre Lagunera
También en la tarde del 31 de diciembre, La Laguna acogerá la XLII edición de la San Silvestre Lagunera, organizada por el Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna. La prueba recorrerá las principales calles del casco histórico a partir de las 18:00 horas, mientras que las modalidades infantiles se celebrarán desde las 16:00 horas.
De forma paralela, continuará la programación de la plaza de la Navidad y del Campamento Real, que el 31 de diciembre contará con un pase especial en horario de mañana, de 11:00 a 13:30 horas, para facilitar la asistencia del público a las distintas actividades previstas.