“Confianza y esperanza”: el mensaje de la madre de Airam tras 11 días de búsqueda en La Palma

La desaparición de Airam, el joven de 20 años al que se le perdió el rastro el pasado 16 de febrero en La Palma, continúa generando nuevas reacciones mientras el operativo de búsqueda sigue activo en distintos puntos del litoral de Breña Baja.
Este viernes, 27 de febrero de 2026, su madre ha publicado un emotivo mensaje en redes sociales en el que lanza un llamamiento a la calma y aporta nuevos detalles sobre la situación personal de su hijo.
“Confianza y esperanza”
En una publicación difundida en su perfil de Instagram, Mercedes Afonso, la madre del joven, ha asegurado que hay dos palabras que guían estos días de incertidumbre: “confianza y esperanza”.
En ese mismo mensaje, ha querido trasladar tranquilidad ante el desarrollo de la investigación, señalando que las personas que dirigen el operativo están trabajando de forma “concienzuda” en la comprobación de las distintas pistas que se han ido recibiendo desde que se activó la búsqueda.
La mujer también ha revelado que Airam sufrió durante su infancia el síndrome de PANDAS, un trastorno que le provocó, entre los 9 y los 17 años, episodios severos de TOC relacionados con la limpieza y la contaminación, una situación que, según explica, marcó profundamente a toda la familia durante años.
Este nuevo testimonio público se produce en un momento clave del dispositivo, después de que en los últimos días se hayan localizado varios indicios en el entorno donde se perdió su rastro.
El pasado fin de semana fue hallada una mochila en la zona de Los Cancajos (Breña Baja), cerca del punto donde se perdió la señal de su teléfono móvil, mientras que esta misma semana apareció en el mar un pantalón vaquero que la Guardia Civil ha señalado como perteneciente a Airam con casi total certeza.
Estos hallazgos han llevado a centrar los esfuerzos de búsqueda en el litoral próximo a la cabecera norte del aeropuerto de La Palma, aunque las labores subacuáticas se han visto condicionadas hasta ahora por el mal estado del mar.
Hace apenas cuatro días, la madre del joven ya había solicitado públicamente la colaboración ciudadana para dejar agua y comida en el exterior de viviendas y fincas situadas en las zonas en las que se ha intensificado el operativo, ante la posibilidad de que Airam pudiera encontrarse desorientado o evitando el contacto.
Este es el mensaje íntegro que ha publicado Mercedes Afonso este viernes: