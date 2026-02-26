La Guardia Civil halla un pantalón en el mar que coincide con el que llevaba Airam en el momento de su desaparición en La Palma

El operativo de búsqueda de Airam Concepción Afonso, el joven de 20 años desaparecido en La Palma desde el pasado lunes 16 de febrero, ha registrado un nuevo hallazgo en las últimas horas. Efectivos de la Guardia Civil han localizado esta misma mañana un pantalón vaquero en el mar, en la zona costera de Los Cancajos (Breña Baja).
Según ha confirmado el Instituto Armado a Televisión Canaria, la prenda presenta características muy similares a la que vestía el joven cuando se le perdió el rastro.
Este hallazgo se produce en un punto clave para la investigación. Es precisamente en esta línea de costa donde se perdió la señal de su teléfono móvil y donde, durante el pasado fin de semana, ya se había encontrado una mochila que está siendo analizada por los especialistas de criminalística.
La búsqueda de Airam se traslada a la costa
Tras más de diez días de rastreos intensivos, los trabajos de la Guardia Civil se centran ahora en la búsqueda de indicios materiales que permitan reconstruir los movimientos de Airam.
El hallazgo del pantalón en el agua ha reforzado la hipótesis de que el joven pudo haber estado en el litoral de Los Cancajos, un área que ahora es “peinada” minuciosamente por los agentes.
A pesar de la relevancia de este nuevo indicio, el operativo ha entrado en una fase menos activa en cuanto a despliegue de medios. Esto no implica un cese de la actividad, sino una especialización del rastreo: la Guardia Civil está focalizando sus esfuerzos en puntos concretos de la costa y el entorno donde los indicadores técnicos y físicos sitúan al desaparecido.
Un desaparición marcada por la excepcionalidad
Cabe recordar que Airam presenta un Trastorno del Espectro Autista (TEA), un factor que ha condicionado toda la estrategia de localización.
Según expertos psicólogos, el joven podría estar bajo un cuadro de “colapso sensorial”, lo que le llevaría a ocultarse activamente de los estímulos externos, incluyendo a los propios equipos de rescate.
Hasta la fecha, el dispositivo había alternado batidas en las cumbres de El Paso y zonas de Risco Alto. Sin embargo, la acumulación de hallazgos en Los Cancajos —primero la mochila y ahora el pantalón vaquero— desplaza el centro de la investigación hacia el mar.
Instrucciones para la colaboración ciudadana
Desde el CECOPIN y las fuerzas de seguridad se mantiene el llamamiento a la prudencia. En caso de cualquier avistamiento, se ruega a la población no intentar interactuar directamente con el joven para evitar una reacción de huida.
- No llamarlo por su nombre ni acercarse de forma brusca.
- Mantener el contacto visual a distancia.
- Llamar de inmediato al 1-1-2 o al 062.
La familia ha solicitado en días previos que se deje agua y alimento en zonas estratégicas, ante la posibilidad de que Airam siga moviéndose de forma sigilosa por la Isla.