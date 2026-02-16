cine

Luto en el mundo del cine por la muerte de Robert Duvall, actor de ‘El padrino’

Su familia invita a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo "de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película"
Muere Robert Duvall, actor de 'El padrino' o 'Apocalypse Now', a los 95 años. Archivo EP
Muere Robert Duvall, actor de 'El padrino' o 'Apocalypse Now', a los 95 años. Archivo EP
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Robert Duvall, ganador de un Óscar por Gracias y favores y nominado por sus papeles en películas como El padrino, Apocalypse Now y El gran Santini, ha fallecido a los 95 años.

Duvall murió “pacíficamente” en su residencia de Middleburg, Virginia, rodeado de sus seres queridos. Su esposa Luciana anunció la noticia públicamente a través de Facebook este lunes 16 de febrero.

La familia ha comunicado que no se celebrará ningún servicio fúnebre formal. En su lugar, han invitado a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo “de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos, o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo”.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas