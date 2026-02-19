Canarias registra en 2025 la cifra más baja de nacimientos de la serie histórica

El número de nacimientos en Canarias en 2025 fue de 11.672, registrando un descenso del 0,23% respecto a las cifras de 2024. Por otro lado, 18.709 personas fallecieron en el Archipiélago. El crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue negativo en 6.037.
Por provincias, Santa Cruz de Tenerife registró un total de 5.404 nacimientos, frente a los 6.268 de Las Palmas.
En las Islas, una de cada tres mujeres que fueron madre en 2025 tenía más de 35 años, dos de ellas tenían más de 50.
El número de nacimientos en Canarias continúa en caída libre, y acumula nueve años de descenso de la natalidad consecutivos. Los 11.672 alumbramientos en 2025 suponen la cifra más baja de la historia, lejos de los 16.398 de 2014.
Estos datos contrastan con los 321.164 nacimientos en España (+1%), mientras que fallecieron 446.982 personas, un 2,5% más que en 2024. El saldo vegetativo es -122.167.
Por otro lado, 18.709 personas fallecieron en el archipiélago en 2025, lo que supone un incremento del 5,9% con respecto a 2024. El Archipiélago se sitúa tras las ciudades de Ceuta (16,5%) y Melilla (15,2%) como los territorios de mayor aumento de las defunciones, muy por encima de la media.
El crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue negativo en todas las comunidades, excepto en Madrid (que tuvo un saldo positivo de 2.134 personas), Murcia (509) y las ciudades autónomas de Melilla (215) y Ceuta (32). Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (19.894), Castilla y León (16.318) y Andalucía (15.509). Mientras, Canarias registró 6.037.