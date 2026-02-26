El Parque Nacional del Teide ha registrado durante la última noche una nevada que ha alcanzado los 3 centímetros de espesor, obligando al Cabildo de Tenerife a proceder al cierre preventivo de sus principales vías de acceso desde primera hora de este jueves.
La medida busca garantizar la seguridad de los conductores y facilitar las labores de despeje de la calzada.
En concreto, el área de Carreteras ha cortado al tráfico la TF-21 en el tramo comprendido entre La Caldera y el Teleférico, además de su entrada por Boca Tauce. Asimismo, permanece cerrada la TF-24 desde el cruce de Los Loros.
Estreno de los nuevos vehículos quitanieves
Esta contingencia meteorológica ha servido para poner en marcha, por primera vez, la nueva flota de quitanieves adquirida recientemente por la corporación insular. Se trata de tres vehículos de última generación en los que el Cabildo ha invertido más de 600.000 euros para mejorar la capacidad de respuesta en las cumbres.
El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, ha explicado que el protocolo de seguridad se activó de forma inmediata tras detectarse la presencia de nieve en el firme. “Ya hemos puesto en marcha los nuevos quitanieves para limpiar las vías y poder restablecer la circulación en cuanto las condiciones lo permitan”, señaló el consejero.
Tecnología para una limpieza más rápida
La incorporación de esta maquinaria supone un salto cualitativo en el mantenimiento de la red viaria insular. Según ha subrayado Arteaga, estos vehículos poseen una mayor capacidad de limpieza, lo que permite actuar con una eficacia superior a la de años anteriores.
“Seguimos reforzando los medios materiales porque mantener en óptimas condiciones los accesos al Teide es fundamental tanto para la seguridad de la ciudadanía como para la protección de este entorno natural único”, afirmó el responsable de Carreteras, quien insistió en que el objetivo es permitir que el Parque Nacional pueda disfrutarse “con responsabilidad”.
Llamamiento a la precaución
Desde el Cabildo de Tenerife se hace un llamamiento a la población para que respete escrupulosamente las señales de tráfico y las indicaciones de los servicios de seguridad apostados en los cortes. Se recomienda a todos los ciudadanos consultar el estado de las carreteras a través de los canales oficiales antes de intentar cualquier desplazamiento hacia la cumbre de la isla.
Las labores de limpieza continuarán durante las próximas horas, supeditadas siempre a la evolución de las condiciones meteorológicas en la zona alta de Tenerife.