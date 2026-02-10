Okupas y droga en Fuerteventura: desmantelan un cultivo de marihuana en una casa enganchada a la luz

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el municipio de Pájara, en Fuerteventura, tras localizar un cultivo de marihuana con unas 34 plantas en el interior de una vivienda okupa, según ha informado la Jefatura Superior de Canarias.
La actuación es el resultado de una investigación iniciada a finales del pasado mes de diciembre, cuando los agentes detectaron indicios compatibles con la existencia de una plantación ilegal en un inmueble del municipio.
Sospechas por enganche ilegal a la red eléctrica
Durante las pesquisas, los investigadores comprobaron además que la vivienda no tenía contrato de suministro eléctrico con la compañía distribuidora Endesa, lo que reforzó las sospechas de una posible defraudación de fluido eléctrico, una práctica habitual en este tipo de cultivos.
Halladas plantas de marihuana, hachís y dinero en efectivo
Tras la entrada y registro del domicilio, realizada por agentes del Grupo de Estupefacientes con el apoyo del Grupo Operativo de Respuesta, se intervinieron unas 34 plantas de marihuana, 54,5 gramos de hachís y 150 euros en efectivo.
Como resultado de la operación, se procedió a la detención de un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.
El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, junto con las diligencias instruidas por los agentes.