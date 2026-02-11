El PP defiende la igualdad en la ciencia sin cuotas ideológicas: mérito, libertad para elegir y oportunidades reales

El Grupo Parlamentario Popular defendió este miércoles en el Parlamento de Canarias, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una enmienda transaccional acordada con el Grupo Nacionalista Canario y el Grupo Socialista Canario a la Proposición No de Ley (PNL) sobre la presencia de la mujer en el ámbito científico, dejando clara su posición a favor de una igualdad efectiva sin imposiciones ideológicas.
La diputada popular, Rebeca Paniagua, subrayó durante su intervención que su grupo comparte plenamente el objetivo de avanzar en la igualdad real en todos los ámbitos, también en la ciencia y la tecnología, pero advirtió de que no todo vale para lograrlo. “Promover la mayor participación y presencia de las mujeres en la ciencia es una causa justa y necesaria. Imponerla por mandato ideológico no lo es”, afirmó.
La diputada defendió que el Partido Popular cree, lucha y trabaja por la igualdad real de todas las mujeres, no por una igualdad dirigida desde el poder político. “Creemos en abrir oportunidades, no en cerrar libertades. Y, sobre todo, creemos en tratar a las mujeres como ciudadanas libres y capaces. No queremos que nos tutelen desde las instituciones”, señaló.
Paniagua recordó que en mayo de 2024 se debatió y votó en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados una PNL de la diputada canaria del PP, Laura Lima, para el fomento de las vocaciones STEM y la eliminación de la brecha de género que salió adelante por mayoría.
Durante el debate, recordó que, según datos de la ACIISI sobre el nivel vocacional de las jóvenes en ciencia y tecnología, en el ámbito de la investigación las mujeres muestran un aumento más pronunciado en la matrícula de programas de doctorado en áreas STEM en comparación con los hombres y que las graduadas en carreras científicas presentan mejores tasas de empleabilidad. “La ciencia en Canarias tiene nombre de mujer. Lo tiene en nuestros hospitales, en nuestros laboratorios, en nuestras universidades y en nuestros centros de investigación”, expresó Paniagua.
No obstante, la diputada popular reconoció que, aunque se ha avanzado, todavía existen ámbitos especialmente masculinizados y techos invisibles en los niveles más altos de la carrera investigadora. En este sentido, defendió la necesidad de fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas, visibilizar referentes femeninos y reforzar políticas de conciliación corresponsable que permitan que nadie tenga que elegir entre su familia y su vocación investigadora.
“El Grupo Parlamentario Popular ha presentado enmiendas que corrigen el sesgo ideológico inicial de la propuesta y que apuestan por medidas eficaces basadas en datos, evaluación objetiva y eliminación de barreras reales. La verdadera desigualdad se combate garantizando reglas iguales para todos, condiciones justas y un sistema que permita a cada persona llegar tan lejos como su esfuerzo y capacidad se lo permitan, sin interferencias ideológicas”, afirmó.
Rebeca Paniagua cerró su intervención apelando a la libertad de las nuevas generaciones. “Mis hijos Alba y Fernando, estudiarán con los mismos recursos, con la misma ilusión y con las mismas posibilidades. Los adolescentes de hoy no entienden de cuotas ideológicas, creen en ellos mismos. El Estado y las instituciones estamos para acompañarlos, para visibilizar su talento y para allanar el camino, no para controlarlos”.
Desde el Grupo Parlamentario Popular recordaron, además, que la Constitución exige que la administración actúe con objetividad y garantice la libertad de elección académica y profesional y defendieron que la igualdad verdadera se basa en eliminar barreras y garantizar oportunidades, no en imponer resultados.