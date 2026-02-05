Cárcel para el policía nacional arrestado en Canarias: estas son las graves acusaciones

La autoridad judicial ha tomado una decisión firme respecto al escándalo que ha sacudido esta semana a la Jefatura Superior de Policía de Canarias. El agente de la Policía Nacional detenido en Telde (Gran Canaria) ha ingresado en prisión provisional por orden del juez, tras ser vinculado con una presunta trama de narcotráfico.
Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), los delitos que se le imputan al funcionario son de extrema gravedad. El agente se enfrenta a acusaciones por presunto tráfico de drogas, tráfico de medicamentos e infidelidad en la custodia de documentos.
Libertad para el resto de implicados
En la misma operación policial fueron arrestadas otras cuatro personas. Sin embargo, a diferencia del agente nacional, el magistrado ha ordenado para ellas la puesta en libertad provisional. Estas personas figuran en la causa como supuestas autoras de un delito contra la salud pública.
La detención del policía en el municipio de Telde causó un gran impacto a principios de semana, debido no solo a la naturaleza de los delitos, sino a la presunta traición al deber de custodia de documentos oficiales que habrían facilitado las actividades ilícitas.
La investigación continúa abierta para determinar el alcance total de la red y si existen más conexiones dentro o fuera del cuerpo policial en el archipiélago.