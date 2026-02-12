El Gobierno de España ha adelantado el 100% de los fondos para la reconstrucción de infraestructuras municipales dañadas por el volcán de La Palma

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha visitado hoy La Palma, junto al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, para hacer seguimiento de los convenios entre el Estado y las Entidades Locales municipales, para recuperación de infraestructuras dañadas por la erupción volcánica del año 2021.
Torres, que ha mantenido encuentros con las corporaciones municipales de Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso, ha señalado que “el Gobierno de España ha adelantado 53 millones de euros, dependientes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, para obras de reconstrucción, tanto para el Cabildo Insular -18,3 millones-, como para las tres localidades -34,6 millones, entre las tres-”.
De este modo, ha indicado que, “con este desembolso, el Gobierno de España ha cumplido al 100% con el compromiso suscrito con los ayuntamientos y el Cabildo de La Palma, en el convenio vigente”.
Por municipios, Tazacorte ha recibido 4,6 millones de euros, para financiar el 50% de 12 actuaciones de red viaria, abastecimiento y saneamiento. El ministro ha explicado que, ante la petición de este municipio de aumentar el plazo de ejecución, que expiró el pasado 31 de diciembre, “la voluntad del Gobierno de España es ayudar; por ello, vamos a solicitar formalmente un informe a Abogacía del Estado e Intervención sobre la posibilidad de ampliar este periodo”.
En cuanto a Los Llanos de Aridane, han sido 16,5 millones los transferidos, para 17 actuaciones de red viaria y para el Cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles-Las Manchas.
Por último, El Paso ha obtenido 13,4 millones para 6 actuaciones de red viaria; abastecimiento y saneamiento; e instalaciones deportivas (terrero de lucha y campo de fútbol).
“El Gobierno de España cumple con los palmeros y palmeras. Ya se han invertido más de 1.200 millones de euros. Es la administración que más fondos ha dedicado a la reconstrucción de la isla. Y así seguirá siendo”, ha agregado el ministro, que ha recordado que las últimas medidas adoptadas fueron objeto de un RDL, que fue aprobado sin votos en contra, en el Congreso de los Diputados el 11 de diciembre de 2025.
Torres ha anunciado, tras las reuniones con los alcaldes David Ruiz (Tazacorte), José Javier Pérez (Los Llanos de Aridane) y Eloy Martín (El Paso), que, en próximas fechas, se convocará una Comisión Mixta de seguimiento, de carácter técnico, “para la máxima colaboración y apoyo” en la reconstrucción de la isla.