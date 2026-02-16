sucesos

Rescate aéreo en Anaga: evacúan en helicóptero a un extranjero herido en la playa de Antequera

La mujer, de 60 años, sufrió una caída en esta remota zona de Santa Cruz y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital de La Candelaria tras ser izada por el helicóptero del GES
Rescate a un hombre extranjero en Anaga. DA
Un hombre de 60 años ha resultado herido de carácter moderado este lunes tras sufrir una caída en la Playa de Antequera, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.

El incidente se produjo sobre las 13:18 horas, cuando el 1-1-2 recibió una llamada solicitando asistencia sanitaria para un senderista que había resultado herido tras una caída en la citada zona de la costa tinerfeña. Tras la alerta, se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender al afectado.

Rescatado en helicóptero

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias procedió al rescate del herido, que fue trasladado hasta el muelle de Santa Cruz de Tenerife, donde esperaba una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Una vez en tierra, el personal sanitario asistió al afectado, que presentaba un traumatismo en el tobillo de carácter moderado, antes de proceder a su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Intervienen bomberos y Policía Nacional

En el dispositivo desplegado participaron también efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que colaboraron con los recursos intervinientes durante el rescate, mientras que agentes de la Policía Nacional se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.

