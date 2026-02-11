Adiós a los rescates gratis en Canarias: el Gobierno prepara sanciones por negligencias e imprudencias en la costa

El Gobierno de Canarias ha decidido tomar cartas en el asunto ante el goteo constante de incidentes en el litoral de las Islas. El director general de Emergencias, Fernando Figuereo, ha adelantado este miércoles que la futura Ley de Protección Civil y Emergencias, actualmente en fase de redacción, incluirá un modelo de sanción específico para los rescates que tengan su origen en una imprudencia manifiesta.
La medida busca no solo un efecto recaudatorio para paliar los altos costes del servicio, sino principalmente un efecto disuasorio ante conductas temerarias que ponen en riesgo la vida de los equipos de salvamento. “Entendemos que la persona imprudente tiene que abonarlo. No se trata de sancionar a quien ha sufrido un accidente fortuito, sino una negligencia“, subrayó Figuereo.
Fin de la impunidad en zonas de riesgo
Uno de los principales escollos actuales es la dificultad para identificar a los infractores. Según explicó el director general, los equipos de socorrismo suelen ser personal laboral y carecen de potestad para solicitar la filiación de los rescatados.
Para solventar este vacío, la Policía Canaria jugará un papel crucial: se prevé su despliegue para identificar a los bañistas cuando existan indicios de negligencia.
Entre los ejemplos de imprudencia que contempla el Ejecutivo se encuentran:
- Bañarse bajo la vigencia de la bandera roja.
- Acceder a charcos o zonas de costa cerradas por alerta de fenómenos costeros.
- Ignorar el balizamiento y las advertencias de peligro.
Figuereo recordó episodios recientes en Los Charcones (Lanzarote) o el litoral de Santiago del Teide, donde se produjeron incidentes en zonas señalizadas por cierre.
¿Cuánto cuesta un rescate en Canarias?
La administración autonómica insiste en que la ciudadanía debe ser consciente de que “la emergencia no es gratis”. Los costes de movilizar recursos de alta tecnología son elevados. Tomando como referencia las tarifas vigentes, una sola hora de vuelo de un helicóptero de rescate asciende a 2.000 euros.
A este gasto hay que sumar el personal de tierra, embarcaciones y la coordinación desde el CECOES 112. En palabras de Moisés Sánchez, director del 112 Canarias, las llamadas “emergencias complejas” —aquellas con múltiples víctimas o desapariciones— exigen dispositivos que pueden prolongarse durante una semana, disparando la factura pública.
Los extranjeros, los más imprudentes
El perfil del accidentado suele ser, en gran medida, el de una persona extranjera. Por ello, el área de Emergencias trabaja de la mano con la Consejería de Turismo para mejorar la comunicación y la llegada de alertas a los visitantes.
Esta “falla” informativa es un problema compartido con otras comunidades autónomas, pero en el archipiélago se busca una solución integral que combine educación ciudadana y contundencia legal.