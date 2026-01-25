Buscan a un desaparecido y rescatan a otros tres bañistas en Canarias

Un complejo operativo de salvamento se mantiene activo en la tarde de este domingo, 25 de enero de 2026, en el municipio de Yaiza, Lanzarote.
Los servicios de emergencia intentan localizar a una persona que ha desaparecido en el mar en la zona de Los Charcones, cerca de Playa Blanca, después de que un grupo de cuatro bañistas se viera sorprendido por el fuerte oleaje.
La sala operativa del 112 Canarias recibió el aviso de socorro a las 15:07 horas. Según la información preliminar, los afectados son cuatro personas de nacionalidad extranjera que se encontraban en este punto de la costa de Lanzarote cuando fueron arrastradas o quedaron atrapadas por las condiciones adversas del mar.
Rescate aéreo y heridos leves
De los cuatro integrantes del grupo, dos lograron alcanzar la orilla por sus propios medios a través de la escollera. A pesar de presentar diversas erosiones y heridas de carácter leve tras el incidente, ambos rechazaron recibir asistencia sanitaria por parte del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazado al lugar.
La situación se tornó más crítica para los otros dos bañistas que permanecían en el agua. El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias consiguió localizar y rescatar con vida a una tercera persona, que fue puesta a salvo de inmediato. No obstante, el cuarto miembro del grupo continúa en paradero desconocido.
Aviso naranja y condiciones extremas en Yaiza
El suceso ha tenido lugar en una jornada de alto riesgo en todo el litoral de la isla. Lanzarote se encuentra actualmente bajo aviso naranja por fuerte oleaje, con previsiones que apuntan a olas de hasta seis metros de altura. De hecho, el acceso al baño en la zona de Los Charcones permanecía cerrado debido a la peligrosidad del estado del mar.
En el despliegue de búsqueda participan activamente efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, agentes de la Guardia Civil y diferentes medios aéreos coordinados por el CECOES 112.