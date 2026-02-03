Alerta por la ola de rescates en Tenerife: tres menores y varios heridos en un fin de semana crítico

Los servicios de emergencia tuvieron un cierre de semana negro en la isla. La preocupante sucesión de rescates en Tenerife ha obligado a los Bomberos a intervenir de norte a sur en apenas 48 horas, dejando un balance de tres menores localizados en Anaga y varios heridos evacuados en Arico y Garachico tras sufrir accidentes en pleno monte.
El rescate de tres menores en Anaga
El servicio más delicado tuvo lugar este domingo, sobre las 20:10 horas. Los efectivos del parque de La Laguna fueron activados tras una llamada al 112 que alertaba de la desaparición de tres menores en el sendero que une Afur con Tamadite. Los jóvenes se encontraban perdidos e incomunicados en una zona escarpada de difícil acceso. Tras una intensa búsqueda, los bomberos lograron localizarlos, valorar su estado y evacuarlos con éxito, quedando bajo la custodia del Cuerpo Nacional de Policía hasta la llegada de sus familiares.
Caídas graves en Arico y Garachico
La jornada del domingo ya había comenzado con tensión. A las 13:50 horas, bomberos de Guía de Isora acudieron a la pista de Montaña Cascajo, en Garachico, para auxiliar a una ciclista que sufrió una aparatosa caída. Tras ser estabilizada, fue transferida al Servicio de Urgencias Canario (SUC) para su ingreso hospitalario.
Apenas 25 minutos después, el aviso se trasladó al municipio de Arico. En esta ocasión, bomberos de San Miguel de Abona intervinieron en el sendero Majadas Barranco del Río, donde una persona presentaba una fractura de tobillo tras un accidente. Debido a la orografía del terreno, fue necesaria la colaboración con el helicóptero del GES para su evacuación aérea.
Lunes negro en las carreteras: choque frontal en Tamaimo
La racha de intervenciones no terminó con el fin de semana. Este lunes, a las 7:30 horas, se produjo una grave colisión frontal en la carretera TF-454, a la altura de Tamaimo. Efectivos de los parques de Guía de Isora y San Miguel de Abona tuvieron que intervenir para excarcelar a una de las ocupantes, que había quedado atrapada en el vehículo. En el siniestro, que dejó dos heridos, también colaboraron la Guardia Civil y la Policía Local de Santiago del Teide.
Incendio y emergencias sanitarias
La crónica de sucesos se completa con el rescate de dos personas afectadas por inhalación de humo en un incendio de vivienda en la calle Jazmín, en Santa Cruz de Tenerife, y la evacuación de una persona inconsciente en el camino El Lagar, en Icod de los Vinos, donde los bomberos tuvieron que emplear una camilla nido para el traslado del afectado.
Este balance pone de manifiesto la importancia de extremar las precauciones en las actividades al aire libre y en la carretera, en un inicio de febrero que está siendo especialmente intenso para los servicios de emergencia tinerfeños.