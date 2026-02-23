SUPERNOVA 2026 apuesta por el talento empresarial con Daniela Goicoechea y Paco Tormo

Supernova, el Congreso de Comercio y Apoyo a la Empresa, anuncia la incorporación de Daniela Goicoechea y Paco Tormo a su cartel de ponentes y refuerza su posicionamiento como uno de los principales foros empresariales de Canarias, con una programación centrada en experiencia real, crecimiento y toma de decisiones estratégicas para pymes y comercios.
El evento, que celebrará su tercera edición los próximos 17 y 18 de abril en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife, está organizado por la consejería de Comercio y Apoyo a la Empresa del Cabildo de Tenerife, en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE Tenerife).
Esta edición tendrá un formato de doble jornada. El viernes 17 de abril estará dedicado a la formación práctica con masterclasses y consultorías 1&1 dirigidas a emprendedores y negocios consolidados. El sábado 18 tendrá lugar la jornada central del congreso, con ponencias de alto impacto, mesas redondas y espacios de debate.
Daniela Goicoechea, emprendedora y cofundadora de Goiko, una de las marcas de restauración más reconocidas del país, aportará su visión sobre construcción de marca, crecimiento empresarial y el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo de negocios. Actualmente también es fundadora de Brandcrops, agencia especializada en acompañar a empresas en procesos de definición y activación de marca, y co-anfitriona del podcast “Marketing sin filtro”. Su trayectoria la ha convertido en una de las voces de referencia en el ámbito del branding y el desarrollo estratégico de negocio.
Por su parte, Paco Tormo, cofundador y CEO de Singularu, una de las firmas de joyería con mayor proyección nacional en los últimos años, compartirá su experiencia en escalado de negocio, toma de decisiones y liderazgo en entornos competitivos. Singularu ha experimentado un crecimiento sostenido basado en la evolución de un modelo inicialmente digital hacia una estrategia omnicanal, creación de comunidad y posicionamiento diferencial, convirtiéndose en un caso de estudio relevante para el ecosistema emprendedor.
La participación de Paco Tormo tendrá además un formato especial. El sábado 18 de abril se grabará en directo un episodio del pódcast “Tengo un Plan”, uno de los programas de emprendimiento más escuchados en España, ya confirmado como parte del cartel de esta edición de Supernova. En este espacio, el equipo del pódcast realizará una entrevista en vivo a Tormo ante el público asistente, combinando conversación estratégica y experiencia empresarial en un formato dinámico y cercano.
La jornada del sábado contará además con dos mesas redondas centradas en retos clave para el tejido empresarial canario. Una de ellas abordará la creación de contenido como herramienta de crecimiento para negocios y comercios locales, analizando cómo las redes sociales y la comunicación digital pueden convertirse en palancas reales de facturación y posicionamiento. La segunda mesa estará dedicada al relevo generacional en la empresa familiar, un asunto estratégico para la continuidad, profesionalización y adaptación de las empresas al nuevo contexto económico.
La jornada del viernes 17 estará orientada a la formación práctica, con masterclasses impartidas por los propios ponentes y mentorías individuales con expertos en áreas como ventas, branding, inteligencia artificial aplicada al negocio y fiscalidad. Estos espacios, con plazas limitadas, permitirán a comerciantes, emprendedores, autónomos y pymes trabajar de forma más personalizada sobre decisiones concretas de sus proyectos.
Supernova se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro del ecosistema empresarial y comercial de Tenerife, combinando formación práctica, debate estratégico y espacios de conexión profesional.
La consejera de Comercio y Apoyo a la Empresa del Cabildo de Tenerife, Krysten Martín, considera que “en esta tercera edición, el Congreso Supernova se ha consolidado como una herramienta clave para la supervivencia y competitividad del tejido empresarial de la isla”, destacando que, tras el éxito de las dos primeras ediciones (que superaron los 900 inscritos en 2025), el congreso “se ha convertido en un referente para el sector comercial de toda Canarias”. Para la consejera, Supernova “no es solo un evento de conferencias, sino un espacio vivo y dinámico diseñado para aportar soluciones reales e innovadoras a cualquier circunstancia que afecte al ámbito comercial”.
Para la edición de 2026, la consejera ha hecho hincapié en poner en valor el talento joven y el emprendimiento como motores de renovación del ecosistema económico local. La intención es proyectar a Tenerife como “el lugar idóneo donde poder emprender y encontrar oportunidades de negocio”.
Según la presidenta de AJE Tenerife, Arianna Gassmann, “desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife estamos convencidos de que el crecimiento empresarial no depende solo del contexto, sino de las decisiones que se toman dentro de cada negocio. Supernova nace precisamente para generar ese espacio de reflexión, conexión y aprendizaje entre empresarios que están viviendo los retos reales del mercado. Esta edición refuerza ese compromiso con contenidos aplicables y referentes que han construido proyectos sólidos en entornos competitivos”.
Con esta tercera edición, Supernova consolida su papel como punto de encuentro entre comercio, empresa e instituciones, reforzando la modernización del sector y proyectando a Tenerife como espacio de referencia para el desarrollo de nuevas ideas y proyectos con proyección regional.
Información
- Arona, Tenerife
- 17 y 18 de abril de 2026
Entradas disponibles en: www.congresosupernova.com