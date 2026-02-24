sucesos

Susto en Santa Cruz de Tenerife: un incendio en una vivienda de la calle Capitana deja 3 afectados

El fuego se originó en el garaje y se propagó rápidamente por la chimenea afectando a las dos plantas del inmueble
Tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo este martes tras declararse un incendio en el garaje de una vivienda de dos plantas en la calle Capitana, en Santa Cruz de Tenerife.

El suceso se produjo a las 14.53 horas de este 24 de febrero de 2026, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba del incendio en el garaje del inmueble.

El 112 activó de inmediato a los Bomberos de Tenerife, así como al Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar. También intervinieron efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y el Cuerpo General de la Policía Canaria.

Los bomberos extinguieron las llamas, que se propagaron por la chimenea hasta la parte superior de la vivienda, con afectación a enseres y muebles.

El personal del SUC asistió a tres afectados por intoxicación por inhalación de humo. Uno de ellos fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, mientras que otro acudió por sus propios medios a un centro sanitario y el tercero rechazó el traslado.

Los servicios policiales instruyeron las diligencias correspondientes.

