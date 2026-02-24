Tenerife refuerza su preparación ante el riesgo volcánico y la actividad sísmica

“Es normal que haya preocupación” ante el riesgo volcánico, “pero estamos más preparados que hace un año”, aseguró ayer Rosa Dávila tras la reunión que mantuvo el Cabildo con los 31 representantes municipales de Tenerife para informar sobre los eventos sísmicos inusuales que se vienen registrando desde el 7 de febrero.
En la mesa, además de los alcaldes, estuvieron presentes responsables del Instituto Geográfico Nacional en Canarias (IGN), del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y de Protección Civil. “La reunión era importante porque han podido plantear sus preguntas a los científicos”, señaló la presidenta, quien explicó que no hay indicios de una erupción a corto ni medio plazo, y agregó que uno de los motivos por los que se detectan estas anomalías es que “contamos con instrumental que no teníamos antes”.
Simulacros
Desde la institución insular informaron ayer de que se firmará un convenio con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para prestar asistencia técnica a las localidades de menos de 50.000 habitantes en la actualización de sus Planes de Emergencia Municipal (Pemu), “sobre todo aquellos en zonas de riesgo”.
En este sentido, tras un primer simulacro realizado en Garachico en septiembre, habrá nuevos ejercicios a finales de octubre o principios de noviembre en Guía de Isora y Santiago del Teide.
Además, la presidenta tinerfeña reiteró esta mañana que es “importante informarse a través de los canales oficiales, intentando no hacernos eco de bulos”. Un trabajo, el de reforzar la comunicación, que es “uno de los aspectos de mejora detectados en los simulacros”.
Plan de emergencia
En los próximos meses se actualizarán diez planes de emergencia en Garachico, Icod de los Vinos y El Tanque, entre otros. Frente a esto, el alcalde de Santiago del Teide Emilio Navarro reconoce a DIARIO DE AVISOS que ya le ha trasladado al Cabildo la necesidad de que estos protocolos estén coordinados con los insulares, ya que “no sirve que yo tenga un documento en mi municipio y el de al lado tenga otro diferente”.
En su caso, como primer edil de una de las localidades consideradas de riesgo reconoce que “algún vecino ha tenido un poco de inquietud” ante la situación. Aunque tras las conclusiones científicas quiere transmitir “tranquilidad a la población”.
La calma no impide, sin embargo, prepararse ante una posible alerta. En este punto de la Isla llevan años ofreciendo charlas, pero uno de los asuntos pendientes es la regularización de muchas viviendas construidas en los años 40 y 50 “para que, si pasa algo, puedan cubrirse con los seguros y las ayudas pertinentes”.
Como bien reconoce Navarro en una situación de urgencia “hay numerosos asuntos que coordinar”: la reubicación de personas y animales, las reservas de medicamentos, el material para el barrido de cenizas, mascarillas respiratorias…
La mayoría de estas cuestiones deberán reflejarse en un plan de emergencia municipal actualizado para situaciones de erupción y que está pendiente de la aprobación de la comisión del Gobierno para colgarlo en la web del Ayuntamiento. Y es que, aunque las situaciones de crisis obligan también a tomar decisiones sobre la marcha, “todo lo que podamos tener protocolizado, bienvenido sea”.
El quinto enjambre registra más de mil terremotos “casi imperceptibles”
Los científicos detectaron en la noche del domingo otro enjambre sísmico, el quinto desde principios de mes. Se registraron más de mil temblores imperceptibles, “casi incluso para nuestros sensores”, explicaba ayer Itahiza Domínguez, director del IGN.
Pese a ello, siguen sin aparecer indicios de una erupción a corto o medio plazo.
“Esperaríamos otros indicios que no se están viendo, como emisiones de gases o indicios demagma nuevo en superficie”.
Además, Domínguez señaló que “con el conocimiento histórico que tenemos, las erupciones han estado precedidas durante semanas o incluso años por actividad sísmica sentida por la población”, lo que les da “cierta tranquilidad”.
Itahiza Domínguez también aprovechó la ocasión para aclarar ciertas cuestiones. En primer lugar, la importancia de hablar de “actividad en Tenerife” y no “en el Teide”, ya que, en términos estadísticos, lo más probable en una eventual erupción es que fuera en las dorsales.
También recordó que “el magma puede migrar horizontalmente y que la actividad esté en un punto concreto no significa nada”.