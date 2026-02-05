Indignación por un tique en el sur de Tenerife que cobra un básico “cinco veces más de lo que vale”: “A precio de aeropuerto”

El debate sobre los precios en la hostelería del sur de Tenerife ha vuelto a estallar en las redes sociales tras la publicación de un tique que muchos califican de “surrealista“.
Un cliente ha compartido su asombro al comprobar que, en pleno corazón turístico de la Isla, el agua es más cara que la cerveza, una situación que ha generado indignación y teorías sobre los márgenes de beneficio en el sector.
La cuenta muestra un cobro de 2,50 euros por una botella de agua de medio litro, mientras que una jarra de cerveza de 0,4 litros tiene un coste de tan solo 1,95 euros.
El usuario que comparte el tique no ha tardado en mostrar su asombro: “¿Por qué te cobran medio litro de agua más de cinco veces lo que vale?”, denuncia en su publicación.
Estrategia de competencia
Ante la incredulidad por el importe, el propio cliente consultó al personal del establecimiento. La respuesta, lejos de calmar los ánimos, ha alimentado la polémica.
Según los responsables, la ‘garimba’ está promocionada debido a la fuerte competencia entre los locales de la zona para atraer público. Sin embargo, este descuento en el alcohol parece compensarse con un incremento notable en productos básicos como el agua.
“Nos roban”
Los comentarios a la publicación del tique no se han hecho esperar, reflejando el malestar de los residentes tinerfeños ante lo que consideran un abuso sistemático.
“Nos roban”, afirma tajante uno de los usuarios tras analizar el desglose de la cuenta. Otros comparan el coste con lugares de paso obligado: “Está a precio de máquina expendedora de aeropuerto”.
Incluso han surgido teorías sobre el origen de esta práctica: “Esto se implantó hace años en discotecas y pubs”, recuerda un usuario en redes, que sugiere que se busca penalizar económicamente a quienes no consumen alcohol.
El tique no incluye propinas
Este tipo de situaciones reabre la herida sobre si el modelo turístico en el sur de la Isla está expulsando al cliente local. Con un menú especial a 13,95 euros, el precio del agua supone casi un 18% del valor de la comida completa, un margen que muchos consideran desproporcionado.
En la factura también destaca la advertencia en inglés sobre la no inclusión de propinas (“Service tips not included”), un detalle que, sumado al precio del agua, refuerza la sensación de muchos residentes de que el sector está orientado exclusivamente al bolsillo del visitante extranjero, descuidando la lógica de precios para el consumidor canario.