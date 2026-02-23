Torres ante la desclasificación de los documentos secretos del 23F: “Nadie debe tener miedo a la verdad”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este lunes que la desclasificación a partir de mañana de los documentos del 23F no es una cortina de humo, puesto que nadie debe tener miedo “a la verdad” sino a exigir que se sepa que ocurrió, como “en cualquier régimen democrático, plural y transparente”.
Torres ha dicho en declaraciones a los periodistas que mañana el Consejo de Ministros va a proceder a la desclasificación de todo lo que ocurrió durante el golpe de Estado, el 23 de febrero de 1981, una “magnífica” porque “es es bueno que sepamos qué fue lo que ocurrió tal día como hoy de hace 45 años”.
El ministro ha enfatizado esta cuestión porque, ha continuado, “hay quien ha acusado” al presidente Pedro Sánchez de lanzar “cortinas de humo” con este anuncio, cunado “lo que hay que saber es qué ocurrió en la historia de nuestro país, incluso en la más reciente”.
“Los que tenemos cierta edad sabemos exactamente dónde estábamos ese día y cómo sufrimos aquellos acontecimientos de un golpe de Estado, también militar, que se frustró porque España ya quería esa democracia reciente y joven, pero que se iba a consolidar y que hoy está perfectamente consolidada”, ha proseguido Torres.