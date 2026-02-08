Giro radical en el Carnaval del Norte: la murga que ha conquistado La Orotava y ya tiene billete a Santa Cruz

La murga villera Trinkosos se ha alzado con el primer premio de Interpretación en la gran final del XXXII Concurso de Murgas del Norte, celebrada en un abarrotado recinto de La Orotava. Con este triunfo, el grupo local no solo se convierte en el máximo exponente del humor y la crítica de la comarca, sino que asegura su participación como representante del Norte en el prestigioso Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
El evento, que reunió a más de 1.300 personas en la Plaza del Quinto Centenario, destacó por un nivel artístico sobresaliente. La velada estuvo marcada por letras cargadas de crítica social, ironía y reivindicación, donde los grupos no dudaron en señalar las carencias del propio certamen y la actualidad política canaria.
Cuadro de honor: Interpretación y Presentación Concurso de Murgas
El jurado tuvo una deliberación compleja debido a la paridad entre las formaciones finalistas. Finalmente, el podio de Interpretación quedó configurado de la siguiente manera:
- Trinkosos (La Orotava)
- Irónicos (Los Realejos)
- Chaladas (Icod de los Vinos)
En el apartado de Presentación (Vestuario), la murga icodense Chaladas demostró su hegemonía logrando el primer premio. El segundo lugar fue para los representantes de Garachico, mientras que Parlanchinas, del Puerto de la Cruz, se llevó el tercer galardón. El accésit en esta categoría recayó en Deslenguadas, consolidando la fuerza de las murgas femeninas en esta edición.
El histórico triplete de la murga Chaladas
Uno de los nombres propios de la noche fue, sin duda, la murga Chaladas. El colectivo de Icod de los Vinos no solo se llevó el bronce en interpretación y el oro en vestuario, sino que también conquistó el codiciado Premio Criticón. Este galardón, otorgado por los medios de comunicación acreditados, reconoció su canción “Los Olvidados” como la mejor letra del concurso, cerrando una noche de “triplete” para la formación.
Una organización de altura en La Orotava
La final contó con una producción técnica de primer nivel, permitiendo que cientos de personas siguieran el espectáculo a través de una pantalla LED gigante instalada en los alrededores del recinto. Durante la espera del veredicto, el público disfrutó de la actuación de Miss Music Band y la energía de la fanfarria Peña El Casco.
El consistorio villero también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a la labor técnica. Los Virgueritos entregaron una distinción especial a Juan Padrón y Vicente Camejo, miembros de la concejalía de Fiestas, por su dedicación en la organización del evento.
Respaldo institucional a la “Comunorte”
La cita contó con una amplia representación de autoridades, encabezada por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente Lope Afonso. También estuvieron presentes los alcaldes de los municipios que integran la Comunorte: Francisco Linares (La Orotava), Javier Sierra (Icod de los Vinos), Adolfo González (Los Realejos), José Heriberto (Garachico) y Leopoldo Afonso (Puerto de la Cruz).
La calidad de las voces y la puesta en escena de esta edición confirman que el Carnaval del Norte atraviesa uno de sus mejores momentos, consolidándose como un motor cultural y social imprescindible para Tenerife.