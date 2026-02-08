El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vive hoy su jornada de mayor tradición y color. Este domingo de ‘Los Ritmos Latinos‘ la capital se divide entre la creatividad del concurso de disfraces y la elegancia de las rondallas. Un despliegue de color, ingenio y música lírica que ocupará los escenarios principales de la ciudad durante toda la jornada
La actividad comenzará temprano en el Recinto Ferial de Tenerife. A las 11:00 horas arrancará el concurso de disfraces, una explosión de creatividad que este año cuenta con una participación masiva. Bajo la presentación de María José Cámara, los concursantes competirán en las categorías infantil y adulta, con modalidades que incluyen participación individual, por parejas y grupos.
El jurado, encargado de otorgar los premios en metálico establecidos por el Ayuntamiento capitalino, está formado por profesionales del sector como Mónica del Cristo Padilla (diseñadora), Sabina Méndez (confeccionista) y Marta Palmero (estilista). En la categoría de adultos, la responsabilidad recaerá en nombres destacados como Teresa Hernández Quesada y José Antonio Vargas Ruiz.
La lírica en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
Por la tarde, el foco informativo se desplazará al Auditorio de Tenerife Adán Martín. A partir de las 17:00 horas, el certamen de rondallas tomará el protagonismo en un evento que será conducido por el popular presentador Zenaido. Ocho agrupaciones, custodias de la tradición musical de las Islas, interpretarán piezas clásicas y de libre elección acompañadas únicamente por instrumentos de pulso y púa.
El orden de actuación oficial para este domingo es el siguiente:
- Los Aceviños
- Rondalla Mamel’s
- Peña del Lunes
- Masa Coral Tinerfeña
- Orfeón La Paz
- Valkirias
- Gran Tinerfe
- U.A. El Cabo
El rigor musical estará garantizado por un jurado de interpretación de alto nivel, encabezado por Miguel Rodrigo Tamarit, catedrático de dirección, y Joana Sales Baviera, doctora en música. En el apartado de presentación, diseñadores como Andrés Kyril Acevedo y Paula Hernández evaluarán la fastuosidad de las agrupaciones.
Este domingo de Carnaval promete ser una exhibición de lo que hace única a la fiesta chicharrera: la capacidad de unir el desenfreno del disfraz con la excelencia y el respeto por las rondallas, el latido más tradicional de Tenerife.