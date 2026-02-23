Uxía Martínez Botana afronta los ‘expedientes X’ de Felix Mendelssohn

El Auditorio de Tenerife programa este jueves (19.30 horas) Mendelssohn X Files, dentro de su Ciclo de Cámara. El concierto aborda una compilación poco convencional y muy emotiva de obras del compositor alemán Felix Mendelssohn. La contrabajista Uxía Martínez Botana es la responsable de este programa, que presenta en formato de cuarteto de cuerda en la Sala de Cámara.
El contrabajo de Martínez Botana se une a la viola de Noémie Bialobroda y los violines de Sergey Ostrovsky y Alexander Kagan. Mendelssohn X Files es un compromiso con lo desconocido, lo poco común y la naturaleza intransigente del arte musical.
La transformación es la característica más significativa en la evolución de la humanidad, y lo mismo se aplica a la música. Abandonando las convenciones, se introduce el contrabajo en su forma más pura dentro del contexto de la música de cámara, específicamente el cuarteto de cuerdas. Esto marca una transformación integral en el arte de la interpretación del bajo en diversos escenarios, incluyendo música de cámara, actuaciones solistas y contextos orquestales.
Por primera vez, estos elementos convergen en la composición más emocional de Mendelssohn, el Cuarteto de cuerda n° 6 en fa menor, op. 80, dedicado a la memoria de su hermana, que refleja las profundas emociones de Mendelssohn al enterarse de su fallecimiento.
En contraste con esta pieza, el cuarteto proporciona al público otra visión de su paisaje emocional. El adagio del Cuarteto de cuerda nº 5, en mi bemol mayor, op. 44 nº 3 captura un momento de su vida caracterizado por la realización personal y profesional, ya que disfrutaba de una carrera floreciente, un nuevo matrimonio y la alegría de la llegada de su primer hijo. Para terminar, se interpretarán algunas de las composiciones más ingeniosas y astutas del compositor, extraídas de varios períodos de su vida, compiladas en su op. 81.
Uxía Martínez Botana explica que, “a nivel personal, este proyecto representa mi esfuerzo más íntimo y exigente en el arte de tocar el contrabajo”. La intérprete, que ha editado un álbum con este programa, lo ha dedicado “a la memoria de mi hermano Denis y a mis padres”, extendiendo su gratitud a “Gidon Kremer y a la colaboración que compartimos con Kremerata Baltica, que inspiró la creación de este CD y me enseñó a empujar constantemente los límites como bajista y músico”.