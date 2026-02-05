Ve la luz el libro Historia del conocimiento hidrogeológico de Tenerife

Acaba de ver la luz el libro Historia del Conocimiento Hidrogeológico de Tenerife, del geógrafo e historiador Eustaquio Villalba Moreno. El libro ha sido editado por el Ayuntamiento de La Laguna y el Centro de la Cultura Popular Canaria.
La presentación se llevará a cabo el viernes día 6 de febrero, a las 19:00 horas en la Sala San Borondón de La Laguna (C/Daute, Nº1). Y correrá a cargo de Juan Jesús Coello geólogo, vulcanólogo, experto en aguas subterráneas y divulgador científico y David Calvo, vulcanólogo y divulgador científico.
Se trata de un profuso estudio de las aguas subterráneas de Tenerife, en relación con la estructura geológica de la isla. Un completo trabajo en el que Eustaquio Villalba analiza de manera pormenorizada los estudios e investigaciones científicas existentes, ofreciendo al lector la historia del conocimiento de la hidrogeografía de Tenerife.
El autor ha pretendido también poner en valor el papel fundamental que desempeñaron científicos e investigadores como Manuel Navarro (1941-2013), Jesús Mesa Hernández (1922-2021), Carlos Soler Liceras, José Fernández Bethencourt, Juan Coello (1941-2005) y por supuesto Telesforo Bravo, personas excepcionales en el conocimiento de las aguas subterráneas de las islas.
Tal como indica el vulcanólogo David Calvo Fernández, autor del prólogo: «Este libro es un relato cronológico de obligada lectura, que nos sumerge en un mundo tan apasionante como desconocido para la población general, tan acostumbrada al acceso inmediato al agua, y tan ajena a los esfuerzos que durante siglos se han llevado a cabo para tenerla a libre disposición. Desde los primeros estudios del origen del agua subterránea, casi mitológica, al conocimiento del siglo XXI, marcado por unos avances tecnológicos que nos permiten trazar prácticamente de forma perfecta el ciclo del agua, esta obra es fundamental para quien tenga un mínimo de inquietud científica e histórica sobre la isla de Tenerife».
A modo de presentación de la obra, Eustaquio Villalba explica: “Los primeros estudios hidrogeológicos que se realizaron en la isla explicaron cómo la estructura geológica condiciona la circulación de las aguas subterráneas. Diques, almagres o los niveles de compactación de los materiales volcánicos juegan un papel fundamental en su flujo y acumulación. Pero no sería hasta la segunda mitad del siglo pasado cuando se describió el acuífero basal con los trabajos de Hans Hausen y Telesforo Bravo”.
Sobre el autor
Nació en Vallehermoso (La Gomera) en 1949. Se licenció en 1973 en la facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna. Ejerció la docencia en la Escuela Universitaria de Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria hasta el año 1977, en que pasó a profesor del Departamento de Geografía en La Laguna. A partir de 1985 trabajó en exclusiva como profesor agregado de Geografía e Historia de enseñanza media hasta su jubilación como catedrático de esa especialidad.
Su primera publicación es del año 1974 y a partir de entonces ha escrito varios libros, artículos en revistas científicas y en la prensa del Archipiélago. Sus principales publicaciones son: Estudio del cultivo del tomate en Tenerife y Gran Canaria; El Teide, una mirada histórica; La crisis sismo-volcánica del año 2004 en Tenerife; Conciertos en playas y el caso Son Latinos; Deslizamientos, tsunamis y crisis volcánicas. Medio siglo de polémicas geológicas en Canaria. Es coautor de tres Atlas de Canarias y de los libros: La Red Natura 2000 en Macaronesia y Los Espacios Naturales protegidos de Canarias, Ecología y Cultura en Canarias, y El Parque Nacional del Teide.
Es socio de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y ha desempeñado las labores de Presidente y, actualmente, las de portavoz. Es miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y vocal de su Junta de Gobierno durante varios años. En colaboración con el geólogo David Calvo participó durante una década en el programa de Radio Nacional dedicado al mundo de la ciencia “Planeta Vivo Radio”.