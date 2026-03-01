Entran en funcionamiento 3 nuevos radares de la DGT en Tenerife y Gran Canaria: consulta sus ubicaciones y cuándo empiezan a multar

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un paso más en su plan nacional de seguridad vial con la activación, a partir de hoy, de tres nuevos radares en el Archipiélago. Esta medida se enmarca en la instalación de 122 nuevos puntos de control previstos para este año, de los cuales 106 ya se encuentran plenamente operativos en todo el país.
La vigilancia se intensifica especialmente en las vías de mayor afluencia de las dos islas capitalinas, con el objetivo de reducir la siniestralidad y los accidentes graves.
Ubicaciones exactas de los nuevos controles
La DGT ha detallado los puntos kilométricos donde los conductores deberán prestar especial atención a su velocímetro:
- En Gran Canaria:
- GC-20: Se ha activado un radar fijo en el punto kilométrico 2+700.
- GC-23: Comienza a funcionar un radar de tramo entre los kilómetros 1+480 y 4+030, que medirá la velocidad media de los vehículos en todo ese recorrido.
- En Tenerife:
- TF-1: La autopista del sur cuenta desde hoy con un nuevo radar fijo a la altura del kilómetro 76+940, una zona estratégica de alta densidad de tráfico.
Un mes de “tregua” para los conductores
Como es habitual en las nuevas instalaciones del organismo que dirige Pere Navarro, estos dispositivos cuentan con un periodo de gracia. Durante los primeros 30 días de funcionamiento, quienes superen los límites permitidos no recibirán una sanción económica ni pérdida de puntos. En su lugar, la DGT enviará una notificación informativa al domicilio del titular del vehículo para advertirle de la infracción y concienciar sobre el riesgo.
Una vez finalizado este mes de prueba, cualquier exceso de velocidad captado por estos dispositivos será denunciado y sancionado conforme a la normativa vigente.
Desde Tráfico recuerdan que todos estos puntos están debidamente señalizados en carretera y sus ubicaciones exactas pueden consultarse en la web oficial de la institución. Esta medida busca, ante todo, un efecto disuasorio para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.