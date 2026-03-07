Abiertas las inscripciones al certamen Chef Balfegó 2026

Balfegó, empresa líder global en captura, alimentación y comercialización de atún rojo, arranca el año gastronómico con la apertura oficial de inscripciones para la novena edición de Chef Balfegó. Este certamen, que en su última edición batió récords de internacionalización con participantes de 9 países, busca encontrar al nuevo maestro de la cocina del atún rojo que tome el relevo del éxito cosechado en 2025.
Todos los chefs que trabajen actualmente en un restaurante de España pueden presentar su candidatura en https://balfego.com/chef-balfego/ hasta el 30 de abril. Un jurado interno, formado por chefs y profesionales de la gastronomía, seleccionará las 4 mejores propuestas, que competirán con 8 chefs europeos, procedentes de una semifinal internacional que se celebrará el próximo otoño.
La inscripción consta -aparte de completarla con los datos y la experiencia profesional-, del envío de la elaboración escrita y la fotografía de dos recetas con el atún rojo como protagonista. La primera, obligatoriamente con el lomo de atún rojo; la segunda, con la parte del túnido a elegir, de las más de 20 que comercializa actualmente Balfegó.
La apertura de esta nueva edición llega tras una octava convocatoria histórica en la que el chef alemán Franz-Josef Unterlechner, del restaurante Schwarzreiter (Munich), se alzó con el galardón. Unterlechner conquistó al jurado con platos como su Perla de atún rellena, caviar Ossetra, ostra y tagetes, demostrando la capacidad para atraer el máximo nivel culinario del continente.