Abren la convocatoria para el Día de las Letras Canarias y el de las Escritoras de 2027

El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, invita a academias, centros culturales y de investigación, universidades, ayuntamientos y cabildos, así como a asociaciones empresariales del sector editorial y literario, a presentar candidaturas para la designación de las figuras protagonistas del Día de las Letras Canarias y del Día de las Escritoras Canarias en 2027. Las propuestas deben remitirse a través de la sede electrónica del Gobierno regional, en un plazo que estará abierto hasta el 31 de mayo.
Una vez cerrado el plazo, las candidaturas serán valoradas por una comisión experta, integrada por especialistas y personalidades de reconocido prestigio en el ámbito cultural y literario de Canarias. Este órgano analizará la calidad de las obras de las personas propuestas y su relevancia como aportación sobresaliente e innovadora a la vida cultural y artística del Archipiélago.
Tras la evaluación, la comisión formulará una propuesta que será elevada a la Consejería de Cultura y, posteriormente, al Consejo de Gobierno, que será el órgano encargado de realizar la designación definitiva.