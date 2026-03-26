Gravísimo accidente en La Laguna: un hombre sufre una amputación tras chocar con un coche

La mañana de este jueves 26 de marzo de 2026 ha quedado marcada por un grave accidente de tráfico en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. El siniestro tuvo lugar en Valle de Guerra, concretamente en la zona del Camino El Guincho, y ha dejado a un motorista en estado crítico tras una violenta colisión con un turismo.
Hasta el lugar se desplazaron de inmediato diferentes recursos sanitarios, incluyendo un equipo médico especializado y varias dotaciones de la Policía Local de San Cristóbal de La Laguna.
Se trata de una colisión entre un turismo y una motocicleta, resultando el conductor de esta última herido de carácter crítico, presentando una amputación traumática, de una de sus extremidades inferiores.
Según primeras manifestaciones, el turismo se encontraba realizando una maniobra de incorporación a la vía (marcha atrás), desde un acceso cuando se produjo la colisión con la motocicleta que circulaba por la vía.
Las diligencias se encuentran en fase de investigación e instrucción.