Akiko Fest: Santa Úrsula celebra el ocio juvenil y la cultura japonesa

Santa Úrsula celebra hoy en la Casona de San Luis (de 10.00 a 19.30 horas) el III Akiko Fest, un espacio de encuentro para los amantes del anime, el cosplay, los videojuegos y la cultura japonesa. Organizado junto a la asociación Shinwa, el festival incluye concursos y exhibiciones de cosplay, torneos de videojuegos, actividades vinculadas a la robótica, espacios dedicados al k-pop y charlas temáticas.
Uno de los grandes atractivos será el Artist Alley, un espacio donde ilustradores y creadores podrán exponer y comercializar sus obras, fomentando el talento local y el emprendimiento. A ello se suma una zona de juegos de mesa y un área gastronómica con comida japonesa, que permitirá completar la experiencia cultural que brinda el Akiko Fest.