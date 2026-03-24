La borrasca Therese no da tregua a Canarias: núcleos intensos podrían dejar 120 litros de lluvia en las próximas horas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación de alerta por lluvias para las islas de Tenerife, El Hierro, La Palma, La Gomera y Gran Canaria.
Esta decisión, basada en las predicciones de la Aemet, responde al paso de la borrasca Therese, cuyo centro se situará muy próximo al Archipiélago durante las próximas horas, generando precipitaciones desorganizadas pero localmente muy intensas.
Aviso naranja: peligro importante
La isla de La Palma se sitúa en el epicentro del riesgo meteorológico. Se ha activado el aviso naranja (peligro importante) ante la previsión de acumulados de 30 mm en una hora y hasta 120 mm en 12 horas. Estas lluvias afectarán con especial virulencia a las cumbres y a las vertientes este y norte de la isla desde las 15:00 horas de este martes hasta la madrugada del miércoles.
Además de las precipitaciones, se esperan rachas de viento fuertes en cumbres y medianías del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 70 y 90 km/h, pudiendo superar esta cifra de forma puntual. El viento tenderá a amainar a partir de las 22:00 horas.
Situación en Tenerife y Gran Canaria
En Tenerife, el aviso por peligro importante se mantiene activo en el Área Metropolitana y en las vertientes este, sur y oeste. Se prevén descargas de 30 litros por metro cuadrado (mm) por hora y acumulados de 80 mm en 12 horas. El terreno, ya saturado por las lluvias de la mañana, recibirá nuevos núcleos convectivos que podrían ir acompañados de tormentas ocasionales.
Por su parte, en Gran Canaria, la alerta se concentra especialmente en las cumbres y la vertiente norte. Un vórtice al sur de la isla está generando un penacho convectivo que barre el territorio de sur a norte, dejando lluvias intensas que podrían superar los 100 mm acumulados durante la tarde de este martes.
Previsiones para el miércoles 25 de marzo
La inestabilidad persistirá durante la jornada del miércoles. Según los informes técnicos, se mantiene el aviso en:
- La Palma: Precipitaciones de 15 mm por hora con probables tormentas hasta el mediodía.
- Tenerife Norte: Aviso por acumulados de 15 mm por hora hasta las 11:59 horas.
- La Gomera y El Hierro: Avisos amarillos por lluvias de 15 a 20 mm por hora y tormentas eléctricas.
En las islas de Fuerteventura y Lanzarote, la situación se mantiene en prealerta. Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y permanecer atentos a las actualizaciones de los canales oficiales ante un terreno con escasa capacidad de absorción.