Lluvia Santa Cruz y La Laguna: los vídeos más impactantes del chaparrón hoy

La zona metropolitana de Tenerife ha vivido una mañana de auténtico caos. Un fuerte chaparrón en Santa Cruz y La Laguna ha descargado una cantidad ingente de agua en apenas unos minutos, dejando imágenes que se han vuelto virales de inmediato.
Los conductores que circulaban por la TF-1 y la TF-5 se han visto sorprendidos por la intensidad de la lluvia en Santa Cruz, donde el alcantarillado no ha podido dar abasto. En La Laguna, el fuerte chaparrón ha convertido algunas calles en auténticos ríos, dificultando el tránsito peatonal y de vehículos.
En esta pieza recopilamos los vídeos más impactantes que los vecinos han compartido en redes sociales, mostrando la fuerza con la que el agua ha azotado la zona metropolitana de la isla en las últimas horas.
Barranco de Tío Pino, #SCTfe😱 @tenerife_meteo @VickyPalmaMeteo @CedresEdgar @AGMCan @AEMET_Canarias @diariodeavisos @eldia pic.twitter.com/AMfCDKyjoy— Carlos Caso Sánchez (@CarlosSanchezTf) March 24, 2026
Mucho cuidado por #Candelaria pic.twitter.com/dTKNyUIkZQ— Yaiza Rodríguez Hdez (@Yaizzarh) March 24, 2026
Más de dos horas sin llover por santa cruz pero sigue fluyendo @tenerife_meteo @_canaryweather @CedresEdgar pic.twitter.com/V9uSTspNoY— QUÍONE 🇮🇨🐍 (@Jorge_Adamou) March 24, 2026
Palo de Agua en La Cuesta, La Laguna. Bueno en toda la laguna y en todo Santa Cruz! @tenerife_meteo @VickyPalmaMeteo @AGMCan @CedresEdgar @josuefumero @TinerfeFumero @CONTUNDENTEE pic.twitter.com/P1BdGAPazu— Carlos Caso Sánchez (@CarlosSanchezTf) March 24, 2026