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Caos y lluvia: los vídeos más impactantes del fuerte chaparrón en Santa Cruz y La Laguna

El agua sorprende a la zona metropolitana de Tenerife con descargas de hasta 30 litros
Lluvia Santa Cruz y La Laguna: los vídeos más impactantes del chaparrón hoy
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La zona metropolitana de Tenerife ha vivido una mañana de auténtico caos. Un fuerte chaparrón en Santa Cruz y La Laguna ha descargado una cantidad ingente de agua en apenas unos minutos, dejando imágenes que se han vuelto virales de inmediato.

Los conductores que circulaban por la TF-1 y la TF-5 se han visto sorprendidos por la intensidad de la lluvia en Santa Cruz, donde el alcantarillado no ha podido dar abasto. En La Laguna, el fuerte chaparrón ha convertido algunas calles en auténticos ríos, dificultando el tránsito peatonal y de vehículos.

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En esta pieza recopilamos los vídeos más impactantes que los vecinos han compartido en redes sociales, mostrando la fuerza con la que el agua ha azotado la zona metropolitana de la isla en las últimas horas.

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