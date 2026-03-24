Las intensas precipitaciones que está dejando la borrasca Therese en el Archipiélago han reactivado uno de los fenómenos más buscados por los tinerfeños cuando el tiempo empeora. Desde primera hora de este martes, las redes sociales se han llenado de vídeos de una impresionante cascada en Tenerife, concretamente en el barranco de Valle Jiménez, en el municipio de La Laguna.
Este salto de agua, que muchos ya han bautizado como el “Niágara lagunero”, se ha convertido en la imagen del día gracias a la publicación de @ValleJimenez. No es habitual ver correr los barrancos con tanta fuerza, pero la intensidad de los aguaceros ha permitido que esta cascada en Tenerife luzca con una potencia que no se recordaba en años, convirtiéndose en un auténtico imán para las cámaras de los vecinos.
Un espectáculo visual en La Laguna
El barranco de Valle Jiménez, habitualmente seco, ha cobrado vida propia. El sonido del agua golpeando las rocas y la espuma blanca que genera el salto han creado una estampa de película. Muchos usuarios, al ver las imágenes en WhatsApp, han buscado la ubicación exacta de esta cascada en Tenerife para comprobar si el acceso era seguro, aunque las autoridades piden máxima prudencia.
El fenómeno de ver una cascada en Tenerife de estas dimensiones es el resultado de los más de 30 litros por metro cuadrado recogidos en las medianías del área metropolitana. El agua busca su cauce natural hacia el mar, regalando a su paso escenas de una belleza natural que contrasta con los incidentes habituales del temporal.
Precaución ante la fuerza del agua
A pesar del atractivo visual que supone ver esta cascada en Tenerife, desde el 112 Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna se insiste en no acercarse a los cauces de los barrancos. La fuerza de la corriente en Valle Jiménez puede ser engañosa y el terreno en las laderas se encuentra muy inestable debido a la saturación de agua.
Si quieres disfrutar de esta cascada en Tenerife, la recomendación es hacerlo desde puntos seguros y alejados de las zonas de escorrentía. La borrasca Therese seguirá dejando lluvias durante las próximas horas, por lo que es probable que el “Niágara de Valle Jiménez” siga ofreciendo este espectáculo natural a lo largo de la jornada.