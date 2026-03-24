Educación recomienda salir de colegios e institutos de Gran Canaria desde las 12.00 horas

La recomendación de salida anticipada del alumnado en Gran Canaria este martes, 24 de marzo, a partir de las 12.00 horas, marca la principal medida adoptada por el Gobierno de Canarias ante el empeoramiento de la borrasca Therese que afecta al Archipiélago.
La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ha decidido aplicar esta recomendación en centros educativos de Gran Canaria como medida preventiva para garantizar la seguridad de la comunidad educativa y evitar incidencias derivadas de las condiciones meteorológicas adversas.
La decisión se produce tras la actualización del pronóstico del tiempo en las últimas horas, que apunta a un agravamiento de la situación en la Isla. Por este motivo, se ha establecido que el alumnado abandone los centros a partir del mediodía, recomendando además que esta salida se realice de forma progresiva.
El objetivo es claro: evitar aglomeraciones y posibles colapsos en las vías de circulación en un momento especialmente sensible por las lluvias y otros fenómenos asociados a la borrasca que afecta a Canarias.
Desde la Consejería se insiste en que esta salida escalonada del alumnado en Gran Canaria debe organizarse, siempre que sea posible, hasta las 14.00 horas. De esta forma, se pretende facilitar la movilidad y reducir riesgos tanto en los accesos a los centros como en el entorno urbano.
Clases suspendidas y actividad telemática en Gran Canaria
De cara a la jornada del miércoles 25 de marzo, el Gobierno de Canarias ha ido un paso más allá. La actividad lectiva presencial queda suspendida y se opta por la modalidad telemática en los centros educativos de Gran Canaria, siempre que las circunstancias lo permitan.
En aquellos casos en los que no sea viable impartir clases online, la actividad quedará completamente suspendida. Esta decisión responde a la necesidad de minimizar desplazamientos en un contexto de inestabilidad meteorológica.