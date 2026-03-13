Retiran de forma urgente estas pastas por un error en el etiquetado: Sanidad pide no consumirlas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta urgente dirigida exclusivamente a personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche. La incidencia se debe a la comercialización de diversas pastas alimenticias de la marca Sandro Desii que contienen leche no incluida en su etiquetado.
La notificación fue trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Ha sido la propia empresa la que ha comunicado el error a las autoridades competentes para evitar la puesta a disposición de la población de alimentos no seguros.
Productos y lotes afectados
El operador ya se encuentra reetiquetando los productos inmovilizados. La alerta afecta únicamente a aquellas unidades en las que no figura la mención “Puede contener trazas de leche”. Entre los productos implicados se encuentran:
- Fideuá (Fumet de pescado y Tinta de calamar): Lotes 260120, 260130, 260223, 260109, 260123, 260204, 251128.
- Galets y Lumaconi: Lotes 251215, 251202, 251203.
- Hojas para lasagna y canelones (2kg): Lotes 251121, 260122, 260116, 251114, 251212, 260213, 260220.
- Macarrones, Manicotti y Nastrini: Lotes 251202, 251110, 251218, 251209, 260219, 251203, 260108, 251117, 260203, 260211, 260216, 260224.
- Pappardelle, Penne y Spaghetti: Lotes 251126, 260218, 251201, 260121, 251124, 260217, 251103, 251106, 251110, 251107, 260127, 260202, 260209, 260108, 260216, 260203.
- Tallarinas y Rigatoni: Lotes 260112, 260128, 260126, 251112, 260119, 251117, 260206, 260127, 260202, 260209, 260219.
Distribución y recomendaciones
La información disponible indica que el producto ha sido distribuido inicialmente en Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Baleares, Madrid, Murcia, Andalucía, Navarra, Valencia, Aragón y País Vasco. No obstante, las autoridades no descartan que existan redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que tengan estos productos en sus hogares que se abstengan de consumirlos.
La AESAN subraya que el consumo de estas pastas no comporta ningún riesgo para el resto de la población.
Actualmente se trabaja en la verificación de la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización para garantizar la seguridad de los consumidores.