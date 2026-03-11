La Aesan lanza una seria advertencia para los alérgicos: este lote de azúcar del supermercado tiene sulfitos no declarados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una advertencia alimentaria tras detectarse sulfitos no declarados en el etiquetado de un lote de azúcar de coco sin refinar de la marca Auchan, un producto que se comercializa en supermercados y que se utiliza habitualmente como alternativa al azúcar convencional.
El aviso se ha difundido a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) después de que las autoridades sanitarias de Cataluña identificaran la presencia de este alérgeno no indicado en la etiqueta durante los controles alimentarios.
Según la información facilitada por la agencia, el producto afectado corresponde a bolsas de 500 gramos, se conserva a temperatura ambiente y pertenece al lote L/1004BE.
Las autoridades sanitarias ya han trasladado el aviso a todas las comunidades autónomas para comprobar que el producto deja de estar disponible en los puntos de venta.
El lote de azúcar de coco afectado por la alerta
El alimento implicado en esta alerta alimentaria de AESAN es el siguiente:
- Producto: azúcar de coco sin refinar
- Marca: Auchan
- Formato: bolsa de 500 gramos
- Conservación: temperatura ambiente
- Lote: L/1004BE
El problema detectado es la presencia de sulfitos, una sustancia que puede utilizarse como conservante o antioxidante en algunos alimentos. Cuando está presente, la normativa obliga a que aparezca claramente en el etiquetado, ya que se considera un alérgeno alimentario.
En este caso, los sulfitos no estaban incluidos en la etiqueta del producto, lo que ha activado el sistema de alerta para evitar su consumo por parte de personas sensibles a este compuesto.
Recomendación para personas con intolerancia a sulfitos
La AESAN recomienda que las personas con intolerancia a los sulfitos no consuman este producto si tienen en casa alguna unidad perteneciente al lote afectado.
La presencia de este compuesto podría provocar reacciones adversas en personas sensibles, que pueden manifestarse con síntomas respiratorios o digestivos.
La agencia sanitaria aclara, no obstante, que el producto no supone riesgo para el resto de la población, por lo que la alerta se dirige exclusivamente a quienes presentan intolerancia a este alérgeno.
Cómo funcionan las alertas alimentarias en España
Cuando se detecta un problema de seguridad alimentaria, la información se comunica mediante el SCIRI, un sistema que conecta a las autoridades sanitarias de todo el país para actuar con rapidez.
Este mecanismo permite localizar los productos afectados, retirarlos del mercado y avisar a los consumidores, especialmente cuando se trata de alérgenos no declarados, errores de etiquetado o contaminaciones alimentarias.
Gracias a este sistema, las administraciones pueden coordinar la respuesta ante cualquier alerta alimentaria en España y reducir el riesgo para los consumidores.