Amplían la alerta sanitaria por sulfitos en endulzantes naturales: nuevos lotes y marcas afectadas

La AESAN ha informado que los productos implicados se están retirando de los canales de comercialización desde el inicio de la alerta
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado este viernes la alerta sanitaria por la presencia de sulfitos no declarados en varios endulzantes naturales de origen vegetal procedentes de Indonesia, tras detectarse nuevos lotes y marcas afectadas más allá del comunicado inicial del pasado 27 de octubre.

La agencia ha informado que los productos implicados se están retirando de los canales de comercialización desde el inicio de la alerta y que no suponen ningún riesgo para la población general. No obstante, recomienda que las personas con intolerancia a los sulfitos se abstengan de consumirlos si los tienen en sus hogares.

Productos y marcas afectados

Según los datos actualizados, los productos bajo investigación son los siguientes:

  • Flor de Coco, endulzante natural – Marca Azucarera
    • Lotes: L9311911453, L9312605553, L9313006553
    • Presentación: bolsa de 300 g
    • Procedencia: Indonesia
  • Azúcar de coco Bio 400 gMarca Dreamfoods
    • Lotes: 130152024-04, 130252024-17, 2207HI0225-91, entre otros
    • Fechas de consumo preferente: entre 30/07/2026 y 28/02/2027
  • Azúcar de cocoMarca Dreamfoods
    • Lotes: 130152024-11, 3001152024-14, 52024-340, entre otros
    • Formatos: 1 kg y 400 g
  • Azúcar de cocoMarca Planeta Huerto
    • Lotes: 130152024-04, 2207HI0225-91, 52024-340, entre otros
    • Formatos: 1 kg y 500 g
  • Azúcar de coco 1 kgMarca Bizilur
    • Lotes: 130152024-06, 3001152024-14

Todos los productos implicados se mantienen a temperatura ambiente y carecen de riesgo para quienes no presentan intolerancia a los sulfitos.

Distribución nacional

La comunidad de Madrid notificó la ampliación de la alerta a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras confirmar la distribución de nuevos lotes a diversas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco.
AESAN no descarta que se hayan producido redistribuciones a otras regiones.

Las autoridades autonómicas ya han sido informadas para verificar que los productos sean retirados del mercado.

Recomendación de consumo

La AESAN reitera que el único grupo de riesgo son las personas con intolerancia a los sulfitos, para quienes el consumo podría provocar reacciones adversas como dificultad respiratoria, erupciones cutáneas o molestias digestivas.

Para el resto de la población, el producto no comporta peligro alguno.

