Antonio Martinón: “A los expresidentes les pido que se preocupen por la convivencia, no por la política cotidiana”

Matemático prestigioso, exrector de la Universidad de La Laguna (2015-19) y expolítico del PSOE con diversas responsabilidades y mucha experiencia. Sin embargo, una conversación que pretendía equilibrarlo todo enseguida se vuelca hacia esa pulsión por lo público que siempre tuvo, aunque su vocación profunda sea la docencia y la investigación. Antonio Martinón ha sido muchas cosas y, a sus 75, aún no para y se le ve en gran forma. En lo que sigue, no dribla nada y se moja; es más, le pide a su “querido Felipe González”, así como al resto de expresidentes, que “trabajen por la convivencia” y no por contribuir a la España “rota en dos”.
-¿Cómo es su día a día?
“Estoy muy activo en asuntos de Matemáticas…”.
-Su gran pasión…
“Sí, ha sido mi pasión, mi profesión y continúo dedicándome a ella, aparte de seguir la actualidad política. No con mucho detalle, pero sí procuro saber qué pasa en el mundo, y luego la familia y los amigos, que también llevan tiempo”.
-¿Pensó cómo sería su jubilación y es así, o ni se lo planteó?
“Mi jubilación implica que no tengo que ir a dar clase y cobro una pensión, en lugar de que me pague la universidad…”.
-No le llegó el punto depresivo por no saber qué hacer…
“No, no he tenido tiempo ni para eso (risas)… He seguido muy comprometido con muchas cosas: con la ONG Universidad Sin Fronteras, con muchos proyectos científicos, otros más humanos o familiares…”.
-Y, al mirar atrás, ¿qué balance hace de su vida?
“La verdad es que no hago balance porque aún tengo la mirada más en el futuro que en el pasado, pero, bueno, he tenido una vida satisfactoria. He hecho muchas cosas que quise hacer, que me gustan; he tenido un compromiso político desde muy joven y, sobre todo, profesional, pero siempre he procurado distinguir la profesión, que es la que me da la libertad, y la política, actividad que siempre he visto como un paréntesis…”.
-¿Se siente realizado?
“Pues sí: creo que he sido un profesor de Matemáticas que lo ha hecho razonablemente bien, pero esto es algo que nos pasa a todos: cuando un alumno nos para y nos dice ‘usted me dio clases y qué buen profesor…’, eso le pasa a la inmensa mayoría…”.
-¿Nunca le pasó lo contrario, un alumno que le reproche algo?
“Una vez sí, uno me reprochó que le dije algo… Claro, uno no es perfecto y eso es algo a lo que he ido acostumbrándome con el tiempo, pues no le puedes gustar a todos, es imposible… Por fortuna, hay mucha variedad de gustos e intereses…”.
-¿Y cómo ve la educación?
“En contra de lo que dicen muchos, hoy es mil veces mejor que cuando yo era un escolar. No hay comparación…”.
-¿Pero incluso mejor que en los 80, 90…? ¿No ha habido un retroceso con apuestas como la de la universidad privada…?
“Pero lo de la universidad es otra cosa… La educación empieza cuando los niños tienen dos o tres años. Luego comienza el inicio escolar propiamente dicho, en el sentido de que hay que aprender a leer, a escribir… Y sí tengo la impresión de que se ha dispersado un poco ese foco porque, al final, la educación tiene que servirnos para entender el mundo y, para eso, hay que entender lo que dicen los demás y, para entenderlo, hay que saber leer, lo que se llama leer comprensivamente. Además, también uno ha de saber decir lo que cree o piensa y eso se expresa escribiendo, hablando… y creo que en la escuela habría que hablar más, escribir más, expresarse también con las bellas artes, con la música, la pintura…”.
-¿Lo está distorsionando todo las redes, la tecnología…?
“Por supuesto, eso influye y estamos en otro panorama, otro paradigma en el que aún no sabemos bien cómo actuar y defendernos de ciertas cosas, dónde hay peligros… Es todo nuevo y estamos aprendiendo, pero tengo confianza, aunque siempre la he tenido, quizás por ser científico… Siempre he tenido la confianza de que, aunque con algún retroceso, vamos hacia adelante, si bien luego hay parones espectaculares, como los del totalitarismos del siglo pasado, un parón brutal…”.
-¿Y no le parece un parón brutal Trump, que está cambiando el orden mundial (la charla es previa a lo de Irán)?
“Lo ha cambiado. Ya no hay orden, no hay respeto a la legalidad internacional… Los europeos siempre hemos visto a EE.UU. como un aliado indispensable, pues lo fue en la I y II Guerra Mundial, aunque esto no lo hemos vivido en España ni de cerca. Y, de pronto, EE.UU. se desentiende de Europa”.
-Pero el giro es radical, pues su primer mandato no fue así…
“Bueno, quizás no tuvo tiempo o no se vio con tanta fuerza como ahora. Su primer mandato supuso la aparición de pequeñitos Trump por medio mundo y, ahora, él ha visto que aquello tuvo éxito…”.
-Está la excepción de Bolsonaro, que se supone que a irá a la cárcel, y llega Milei y otros en América, pero, sobre todo, ocurre ya en más de media Europa…
“Resulta evidente que Europa está en una situación muy delicada. Yo leo mucho al historiador inglés Tony Judt, muy centrado en el siglo XX, que comenta en una de sus obras, y justo lo leí esta mañana (del miércoles), que los europeos no entendían bien lo que pasaba con el fascismo ni con el comunismo, lo que acaba con el totalitarismo soviético, básicamente con Stalin, y con el nazi, con Hitler. Él se pregunta cómo los alemanes podían matar a los judíos en medio de una guerra, algo absurdo: dedíquense a ganarla… Parecía tan estúpido, tan poco lógico, que muchos no se lo creían, incluso intelectuales honrados: No puede ser verdad, cómo van a estar matando a millones de judíos si están en una guerra, decían…”.
-Bueno, los usaron como mano de obra, pero, quizás, el motivo profundo de Hitler era arrasar con los judíos…
“Sí, pero estaba en una guerra y eso se puede hacer después. Además, esclavízalos… Eso me llama la atención: cosas que nos parecen imposible, ocurren, pese a la experiencia previa…”.
-Como invadir Groenlandia pese a controlarla con tu OTAN…
“Sí, con eso Trump nos está poniendo a Europa en una situación delicadísima…”.
-¿Está muy débil la UE, pasaría esto con Kolh en los 80…?
“El problema es que no hay una unidad política de verdad, no hay una voz europea, sino voces; cada uno va por su cuenta y Trump no quiere una Europa fuerte, todo lo contrario: la debilita. Borrell quiso poner los puntos sobre las íes sobre dónde están las dificultades de Europa, y esencialmente es ésa: si no tenemos una política de verdad, no la suma de políticas nacionales, qué somos… Él insistía, por ejemplo, en la necesidad de un ejército europeo…”.
-Autonomía……
“Sí, claro, autonomía militar, lo que no significa no mirar a EE.UU., principal potencia militar. Si hubiera un problema con Rusia, los necesitaríamos…”.
-Pero, claro, el problema es que Trump y Putin son casi aliados: la negociación sobre Ucrania está estancada…
“Eso es lo que está en cuestión. Los americanos no querían entrar en la II Guerra Mundial…”.
-Ni en la Primera, cuando tardaron tres años…
“Exacto; si no se llega a producir lo de Pearl Harvor, a saber, quizás aún tendríamos la herencia de Hitler en toda Europa…”.
-Vale, pero, con su vivencia del PSOE y aquel referéndum del 86, y las cicatrices que dejó en la izquierda, qué le dice esta OTAN: ¿va camino de la desaparición?
“Sin embargo, yo creía y sigo creyendo que hicimos bien…”.
-Pero el giro fue doloroso, desde aquel OTAN, de entrada no, que es verdad que podía encerrar la trampa…
“Eso se explicó en aquel momento y ahora lo ha vuelto a hacer Alfonso Guerra, porque lo de OTAN, de entrada no significaba en principio, no. Yo lo interpreté así, aunque es verdad que fui yo y cuatro gatos más… De acuerdo, de acuerdo… Era un eslogan con varias interpretaciones, lo que pasa con los buenos eslóganes. La cosa está en que ya habíamos entrado en la OTAN…”.
-Con Calvo Sotelo…
“Exacto y, por tanto, la decisión de Felipe era ya si seguíamos o, de otra manera, si salíamos, y eso era ya más fuerte…”.
-Felipe reconoció que su error fue ese referéndum…
“Para mí no, creo que hizo muy bien porque suponía cumplir un compromiso electoral…”
-Pero sí lo dijo y hasta le dio la razón a Fraga, que le reprochó que una decisión así se dejase en manos del pueblo…
“Pues no estoy de acuerdo con Felipe: es lo que había que hacer por prometerlo. Hay promesas que no lo son, sino objetivos, como crear 800.000 trabajos, pero hacer un referéndum sí lo es y, si no se hace, se incumple, y esto es sagrado. Y el PSOE lo explicó: no nos podemos ir, somos Europa, hay aliados europeos y esto no se entendería…
-¿Qué piensa al escuchar hoy a Felipe y las polémicas que desata: lo reconoce?
“A ver, a los que han sido presidentes, y tenemos cuatro vivos, les pediría que se preocupen por la convivencia de los españoles, en lugar de entrar en la política cotidiana. Deberían ocuparse de cuestiones gravísimas que pasan en la democracia española, como que no hay convivencia: parece que no aceptamos que haya quien piense distinto…
-Vuelven las trincheras, aunque sea en barras de bar…
“Exacto; estamos cada vez con una España más rota en dos. Eso no puede ser; es un desastre para cualquier país y lo será para nosotros. España no se puede dividir en dos, en izquierda y derecha, o en sanchistas y antisanchistas. Por eso le pido a los cuatro, incluido a mi querido Felipe, que cuando hablen de España y de política, por favor, que reclamen la convivencia y no ayuden a romper más el país”.
-¿Cómo ve al Gobierno?
“Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, como la Aministía, pero como me pasó con 40 de González porque uno no puede estar de acuerdo con todo lo que hace un gobierno, aunque sea de mi partido. Sin embargo, el Ejecutivo y, sobre todo, las Cortes aprobaron una ley de Amnistía y sí la respeto, al aprobarse democráticamente. No me gusta, pero la acepto y capítulo cerrado, pues no puedo estar todo el día con esto…”.
-¿No le parece milagroso que un Gobierno con una minoría así llegue a 2026?
“Sí, está en una situación delicada y cada día debe negociar una u otra ley, pero es que lo del PP desanima a mucha gente, y más con el desastre que han hecho en Extremadura, Aragón y veremos en Castilla y León…
-¿Le da miedo un gobierno de PP y la ultraderecha de Vox?
“(Pausa) No sé si la palabra es miedo, pero no me gustaría un gobierno así, no lo quiero”.
-¿Ve al PP mimetizado?
“No ha sabido gestionar lo de Vox, y la última encuesta prueba un trasvase de votos a Vox. También hay votantes de PSOE y Sumar desencantados, pero la mayoría vienen de ahí, del PP”.
-Voto antisistema, cabreo…
“Ya pasó con el fascismo y nazismo; no era tanto un voto anticomunista, la alternativa que había. Iba más contra la democracia liberal, burguesa, que se preocupaba poco por los problemas ciudadanos. Hoy tenemos el problema del país partido en dos y el de una juventud sin perspectiva para formar una familia por la vivienda…
-Con la paradoja de que hay más trabajadores que nunca…
“Sí, pero con el problema de que con esos sueldos no pueden comprar o alquilar un piso…”.
-Pues la patronal no solo rechaza subir los sueldos en general, sino el salario mínimo, subido seis veces desde 2018…
“Sí, pero es mucho más que el salario mínimo. Por ejemplo: cómo han subido los precios los hoteleros en pocos años; es un disparate, en algunos casos cuestan el doble y las ganancias no van al trabajador. Los dueños deben quedarse una parte, claro, pero los empleados también…
-Y porque hay vacas gordas ya que, si llega un bache o una crisis cíclica, a ver… ¿Cómo concibe la Canarias de hoy?
“Pues tenemos un problema turístico y parece que la única política es que vengan más”.
-Como hace unos 30 años…
“Sí, pero, quizás, entonces tenía más sentido, aunque lo importante no es que vengan más, que son ya 18 millones, sino las pernoctaciones y el gasto. ¿Cuántos duermen hoy en Tenerife? ¿Tenemos carreteras, hospitales, tenemos…? Ya han tomado medidas en el Teide por el gamberrismo de algunos. Esto no puede ser, y se lo escucho a familiares, a amigos… Cada vez es más insoportable y no es una broma que miles protesten…”.
-Pero no se refleja en nada…
“Ni harán nada, ni siquiera con la vivienda vacacional”.
Colas en Tenerife, privatización, urgencias del HUC y conciertos
Por supuesto, la charla se ramificó y dio tiempo para que criticara a fondo “el insoportable tráfico en Tenerife, que iban a arreglar en 90 días. Llevan dos años de retraso con la pasarela del Padre Anchieta y otra cosa insoportable son las urgencias del HUC, que el Cabildo, como voz política de la Isla, no debe consentir, pero está en silencio, algo inaceptable”.
Admite la pérdida de calidad política a toda escala y, sobre la universidad, censura la privatización y duda de la calidad de mucha de esa oferta, aparte de criticar la falta de apoyo de Clavijo a sus ideas sobre la ULL al ser rector.
Sobre los conciertos, recuerda que Maravall admitió que, “de saber que se perpetúan, no lo hubiese hecho así”.