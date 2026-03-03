Atropellan a un hombre de 80 años en La Laguna: en estado crítico

A las 17:08 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre el atropello por un coche de un hombre que precisaba asistencia sanitaria en la plaza Llano los Molinos, municipio de La Laguna.
Personal del SUC asistió y estabilizó al afectado, un hombre de unos 80 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta un traumatismo craneal de pronóstico grave, trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias.
Policía Local instruyó el correspondiente atestad
TE PUEDE INTERESAR