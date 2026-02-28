Segundo atropello mortal en Tenerife en las últimas horas

Tenerife ha registrado este sábado dos atropellos mortales en distintos puntos de la Isla que se han saldado con el fallecimiento de un hombre de 80 años y una mujer de 40, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El primero de los sucesos tuvo lugar a las 06:51 horas en la carretera TF-653, en el municipio de Arona. El 112 recibió una alerta en la que se informaba del atropello de una mujer que precisaba asistencia sanitaria urgente.
Al llegar al lugar, tanto el personal del centro de salud de la zona como efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobaron que la afectada, una mujer de 40 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar, que resultaron infructuosas, confirmándose finalmente su fallecimiento en el lugar.
Ya por la tarde, a las 13:31 horas, el CECOES 112 recibió una segunda alerta informando del atropello de un hombre en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife, que podría haber resultado gravemente herido.
Como consecuencia del impacto, el afectado, un varón de 80 años, presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que el personal sanitario del SUC solo pudo certificar su fallecimiento.
Efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Bomberos de Tenerife se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes en ambos incidentes.