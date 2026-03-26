Canarias recibirá ayudas anticrisis específicas para paliar los efectos de la guerra

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han sellado este jueves un compromiso estratégico para que las Islas reciban una compensación económica directa del Estado.
Este movimiento busca paliar los efectos derivados de la inestabilidad internacional y garantizar que las ayudas anticrisis en Canarias lleguen a todos los estratos de la sociedad que habían quedado fuera de la cobertura nacional inicial.
Tras un encuentro celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, el titular del Ejecutivo autonómico ha subrayado la importancia de este “gesto” por parte de la administración central. Según Clavijo, se ha constatado que el actual decreto estatal contra la crisis presentaba lagunas que dejaban desprotegidos a los ciudadanos canarios frente al encarecimiento del coste de la vida.
Nuevas ayudas anticrisis en Canarias
La hoja de ruta está clara: el Estado transferirá recursos económicos para que el Gobierno de Canarias pueda diseñar y ejecutar sus propias medidas de alivio. Esta decisión surge tras analizar el impacto real que el conflicto en Oriente Medio está teniendo sobre la logística y el abastecimiento en una región ultraperiférica como es Canarias.
“Se ha evidenciado que el decreto estatal anticrisis deja a una parte importante de la población sin cobertura”, sentenció el presidente canario en una declaración oficial tras la reunión. La solución pasa por un modelo de financiación a medida que permita al Archipiélago articular una respuesta ágil y adaptada a la singularidad de su mercado.
Un fin de semana de trabajo técnico
Aunque el pacto político ya es firme, los detalles de las ayudas anticrisis en Canarias se pulirán durante las próximas 48 horas. Equipos de ambas administraciones trabajarán durante el sábado y el domingo para redactar los documentos técnicos que darán soporte legal y financiero a las transferencias de crédito.
El objetivo es que este próximo lunes, en una nueva reunión que tendrá lugar en las Islas, se proceda a la firma definitiva del acuerdo. Esto permitiría activar los mecanismos de compensación de forma inmediata, inyectando liquidez en los sectores más vulnerables y en aquellos que sufren de forma más directa el alza de los precios energéticos y de transporte.
Más allá de la cuantía económica, Fernando Clavijo ha querido poner en valor la forma en la que se ha alcanzado este éxito político. Para el líder nacionalista, el entendimiento con Ángel Víctor Torres demuestra que el diálogo entre instituciones es la vía más corta para lograr resultados tangibles para la ciudadanía.
“El diálogo, el entendimiento, los argumentos y el modo canario dan muchos más frutos que el enfrentamiento estéril y la bronca”, afirmó Clavijo. Esta declaración supone un espaldarazo a la vía de la negociación bilateral, alejándose del ruido mediático y centrándose en la compensación específica por los costes derivados de la lejanía y la insularidad en un contexto bélico global.
¿Qué sectores se verán beneficiados?
Aunque el listado final de medidas se conocerá el lunes, se espera que estas ayudas anticrisis en Canarias pongan el foco en:
- Transporte de mercancías: Vital para evitar que la cesta de la compra siga subiendo en las Islas.
- Familias vulnerables: Aquellas que no encajan en los requisitos del actual Ingreso Mínimo Vital o bonos sociales estatales.
- PYMES y autónomos: Sectores que dependen directamente del coste del combustible y la energía para mantener su actividad en las Islas.
Con este acuerdo, Canarias se asegura una posición de ventaja para afrontar un 2026 marcado por la incertidumbre geopolítica, garantizando que el dinero público llegue allí donde las leyes estatales no alcanzan a cubrir las necesidades del Archipiélago.