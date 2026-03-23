Ya han entrado en vigor: estas son las medidas para frenar la subida de la luz y los precios por la guerra de Irán

El Gobierno activa un nuevo escudo económico con más de 80 medidas contra la crisis energética, tras la escalada de la guerra de Irán, con una inversión de 5.000 millones de euros para proteger a familias, empresas y sectores clave.
El plan, aprobado mediante Real Decreto-ley y publicado en el BOE, busca contener el impacto del encarecimiento de la energía y de los combustibles, en un contexto de fuerte inestabilidad internacional.
Más de 80 medidas contra la crisis energética
El paquete incluye un amplio conjunto de actuaciones, que combinan medidas inmediatas y otras de carácter estructural. Entre las principales destacan:
- Bajada de impuestos energéticos para reducir el precio de la luz
- Refuerzo del bono social eléctrico y térmico
- Prohibición de cortar suministros básicos a hogares vulnerables
- Ayudas directas a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores
- Control reforzado del mercado de carburantes
- Apoyo a empresas afectadas por la subida de costes
- Impulso a las energías renovables y almacenamiento eléctrico
- Mejora de la supervisión del sistema energético
Estas medidas buscan frenar el traslado del aumento de costes al consumidor y garantizar el acceso a servicios básicos.
Rebajas y protección para los hogares
Uno de los ejes principales del plan es aliviar la factura energética de las familias. Para ello, el Gobierno introduce rebajas fiscales en la energía y amplía las ayudas a los consumidores más vulnerables.
Además, se mantiene la protección frente a cortes de suministro, una medida clave en situaciones de crisis como la actual.
Ayudas para evitar que suban los precios
El Ejecutivo también dirige ayudas a sectores estratégicos para evitar que el aumento del coste del combustible se traduzca en precios más altos en alimentos y servicios.
Las subvenciones al transporte y al sector primario buscan contener el impacto en la cesta de la compra y proteger la actividad económica.
Más control sobre los precios energéticos
El plan refuerza la vigilancia del mercado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá recabar más información y analizar la evolución de los precios para evitar prácticas abusivas.
Medidas a largo plazo: menos dependencia energética
Además de las actuaciones urgentes, el plan incluye reformas estructurales para acelerar la transición energética.
El objetivo es aumentar el peso de las energías renovables, mejorar el almacenamiento y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, lo que permitirá afrontar futuras crisis con mayor resiliencia.
Un plan para una crisis global
El Gobierno justifica estas medidas por el impacto del conflicto en los mercados energéticos, que ha elevado el precio del petróleo y del gas y ha generado incertidumbre económica.
Este paquete sigue la línea de anteriores respuestas ante crisis internacionales, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables y mantener la estabilidad económica.