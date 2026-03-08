Las mujeres de las Islas mandan en el empleo público y con formación superior

El ámbito laboral continúa siendo un reflejo de la desigualdad que persiste entre hombres y mujeres, que pese a representar la mitad de la población, no consiguen igualar ni en número ni en condiciones a los hombres con trabajo. Si en las Islas se contabilizan 1.043.600 ocupados, según la Encuesta de Población Activa (EPA), el 53,2% son hombres, con 554.500, por el 46,8% de mujeres, que ocupan 489.100 puestos de trabajo. La diferencia entre ambos es de 65.400 personas.
Este menor acceso al empleo se observa también en la mayor incidencia del paro sobre las mujeres, con 81.300 desempleadas frente a los 69.600 hombres. Ello lleva a que la tasa de paro femenina, del 14,2%, supere en más de tres puntos a la masculina, del 11,1%.
Además de las listas del paro, las mujeres también copan el empleo a tiempo parcial, indicador en el que la diferencia entre ambos géneros es abismal, con 67.900 mujeres frente a solo 37.000 hombres. En el trabajo a tiempo completo, los hombres, con 517.500 ocupados, superan en casi cien mil a las ocupadas.
SECTOR PÚBLICO Y FORMACIÓN SUPERIOR
Pese a las desventajas descritas, hay dos indicadores muy alentadores en los que las cifras se inclinan hacia el lado femenino. Por una parte, las mujeres copan el empleo en el sector público, con 112.500 ocupadas frente a 78.000 hombres, ocupando ellas el 59% de los puestos de trabajo en las administraciones. En el sector privado la realidad es bien distinta, con 476.500 hombres frente a 376.700 mujeres.
Por otra parte, el número de mujeres con formación superior que ocupan un puesto de trabajo se sitúa también por encima del de hombres. Actualmente en Canarias 235.700 ocupan un puesto de trabajo para el que se requieren estudios superiores, frente a 206.500 hombres.
SEGREGACIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS
Los datos por sectores económicos vuelven a mostrar la realidad de empleos feminizados concentrados en el sector servicios y una exigua representación en otras actividades, como la construcción, con 4.000 trabajadoras frente a 60.000 hombres; la agricultura, con 5.000 mujeres y 8.000 hombres ocupados; o la industria, donde la ocupación masculina se eleva a 45.000 y la femenina solo a 11.000 puestos.
Entre las ocupaciones más feminizadas, se encuentran las de técnica en educación infantil, cuidadoras de niños, auxiliares de enfermería o empleadas domésticas. Entre las profesiones en las que la representación femenina es casi nula se hallan todas aquellas vinculadas a la construcción, la pesca, la mecánica o los cuerpos de bomberos.
INFORME OBECAN: DESAFÍOS PENDIENTES
Mejor preparadas, poco presentes en puestos directivos y cobrando menos
El informe específico que cada año elabora el Observatorio Canario de Empleo (Obecan) confirma un progreso sostenido en la inserción laboral de las mujeres en el mercado laboral de las Islas. Sin embargo, el análisis pormenorizado de los datos revela que la equidad real aún enfrenta desafíos sobre los que hay que seguir trabajando.
Entre ellos destaca la segregación ocupacional, ya que persiste una brecha en el acceso a puestos de alta responsabilidad: mientras que las mujeres representaban el 67% de los puestos administrativos, su presencia en cargos de dirección se limitó al 38,1%.
Además, la brecha salarial es un hecho, ya que la disparidad retributiva se sitúa en un 13,1% de media. A esto se suma otros desafíos, como el emprendimiento, donde las mujeres representan el 34,7%. En el ámbito educativo, la alta cualificación femenina es destacable, ya que el 67,2% de las personas egresadas en 2025 fueron mujeres.